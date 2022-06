4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde Spiel zwischen Seengen und Ata Seon ohne Sieger Das Resultat im Spiel zwischen Seengen und Ata Seon lautet 2:2. 11.06.2022, 21.12 Uhr

(chm)

Zunächst hatte Ata Seon die Führung erzielt (34. Minute, Salih Yelli), war dann aber durch zwei Tore (51., 64. Minute) von Seengen in Rückstand geraten. Für Seengen trafen: Louis Gauchat und Gian Lindenmann. Bis zum Ausgleich durch Ata Seon dauerte es nicht lange: Emre Özata traf in der 66. Minute zum 2:2.

Bei Ata Seon sah Ahmet Can Tapali (86.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Ahmet Can Tapali (59.) und Aytac Akyol (67.). Die einzige gelbe Karte bei Seengen erhielt: Louis Gauchat (20.)

Die Tabellensituation bleibt für Seengen unverändert. Das Team liegt mit 14 Punkten auf Rang 7. Seengen hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Seengen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Ata Seon hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 11. Ata Seon hat bisher zweimal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Ata Seon ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: SC Seengen 1 - FC Ataspor 2:2 (0:1) - Musterplatz, Seengen – Tore: 34. Salih Yelli 0:1. 51. Louis Gauchat 1:1. 64. Gian Lindenmann 2:1. 66. Emre Özata 2:2. – Seengen: Marco Bryner, Samuel Ammann, Gian Lindenmann, Joel Gautschi, Patrick Furrer, Demian Steigmeier, Robin Dössegger, Louis Gauchat, Tim Vögeli, Nino Vögeli, Jannik Müller. – Ata Seon: Yunus Yildirim, Emre Özata, Bertan Kanik, Ahmet Can Tapali, Muzaffer Hatir, Baris Döner, Aytac Akyol, Mahmut Coban, Kevin Alexandre Lourenço Fernandes, Salih Yelli, Hajrula Mazrek. – Verwarnungen: 20. Louis Gauchat, 59. Ahmet Can Tapali, 67. Aytac Akyol – Ausschluss: 86. Ahmet Can Tapali.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde:

Tabelle

