4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde Spiel zwischen Liria und Falke Lupfig ohne Sieger Je ein Punkt für Liria und Falke Lupfig: Die Teams trennen sich 2:2 08.05.2022, 10.03 Uhr

(chm)

Meriton Orana schoss Liria innerhalb von vier Minuten zum 1:0 (12.) und dann zum 2:0 (16.).

Falke Lupfig gelang es aber, den Rückstand noch aufzuholen. Zunächst war Adrian Cakaj (26. Minute) erfolgreich, dann traf Arton Bekaj in der 28. Minute zum Ausgleich.

Bei Falke Lupfig sah Albin Krasniqi (52.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Gjergj Gjoli (59.) und Valmir Malaj (76.). Bei Liria erhielten Meriton Orana (41.) und Jon Koliqi (61.) eine gelbe Karte.

Liria bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit elf Punkten liegt das Team auf Rang 7. Liria hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Liria spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Buchs 2 (Rang 14). Zu diesem Spiel kommt es am 14. Mai (18.00 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Für Falke Lupfig hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 13. Falke Lupfig hat bisher noch nie gewonnen. Dreimal spielte das Team unentschieden. Fünf Spiele gingen verloren.

Falke Lupfig tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Turgi 1a an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am Donnerstag (12. Mai) statt (20.00 Uhr, Sportanlage Oberau, Untersiggenthal).

Telegramm: KF Liria - FC Falke Lupfig 2:2 (2:2) - Falkenmatt, Othmarsingen – Tore: 12. Meriton Orana 1:0. 16. Meriton Orana 2:0. 26. Adrian Cakaj 2:1. 28. Arton Bekaj 2:2. – Liria: Muhamed Kastrati, Mergim Samadraxha, Anil Halimi, Lirian Shala, Edion Cikaqi, Amir Haliti, Manuell Spaqi, Sevdai Morina, Meriton Orana, Gentiar Aslanaj, Sizai Morina. – Falke Lupfig: Albin Krasniqi, Hermon Petros, Arton Bekaj, Alban Bajraliu, Arber Shala, Adrian Cakaj, Besar Tairi, Gjergj Gjoli, Avdulla Ismailaj, Erlind Bytyqi, Gentjan Gjoli. – Verwarnungen: 41. Meriton Orana, 59. Gjergj Gjoli, 61. Jon Koliqi, 76. Valmir Malaj – Ausschluss: 52. Albin Krasniqi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.05.2022 09:59 Uhr.