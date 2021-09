3. Liga, Gruppe 1 Spiel zwischen Küttigen und Othmarsingen ohne Sieger Im Spiel zwischen Küttigen und Othmarsingen gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden. 19.09.2021, 00.15 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: Das 1:0 erzielte Luca Dätwyler in der 3. Minute. Den Ausgleich erzielte Nue Dushaj in der 32. Minute.

Bei Othmarsingen sah Albert Pjetri (57.) die rote Karte. Gelb erhielt Albert Pjetri (51.). Bei Küttigen erhielten Michael Hächler (73.) und Luca Dätwyler (79.) eine gelbe Karte.

Die Tabellensituation bleibt für Küttigen unverändert. Das Team liegt mit sieben Punkten auf Rang 10. Küttigen hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Küttigen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Seon 1 (Platz 7). Diese Begegnung findet am 24. September statt (20.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Für Othmarsingen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 9. Othmarsingen hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Othmarsingen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Rohr 1 (Platz 14). Diese Begegnung findet am Dienstag (21. September) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Winkel, Rohr).

Telegramm: FC Küttigen 2 - FC Othmarsingen 1 1:1 (1:1) - Sportplatz «Ritzer», Küttigen – Tore: 3. Luca Dätwyler 1:0. 32. Nue Dushaj 1:1. – Küttigen: Alessandro Gygax, Michael Hächler, Tobias Schmid, David Berner, Joel Blattner, Thilo Günthart, Luca Wenger, Amanuel Efson, Gaetano Melfa, Fadri Bieri, Luca Dätwyler. – Othmarsingen: Leeroy Schlatter, Dominic Volger, Nue Dushaj, Marcel Villiger, Mattia Beccarelli, Estany De Sousa Feijo, Kaliston Thiruchelvam, Manuel Bürgisser, Jonath Chandramohan, Albert Pjetri, Gezim Zeqiraj. – Verwarnungen: 51. Albert Pjetri, 73. Michael Hächler, 79. Luca Dätwyler – Ausschluss: 57. Albert Pjetri.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: HNK Adria Aarau - FC Seon 1 0:4, FC Erlinsbach 1 - FC Frick 1b 3:0, FC Rupperswil 1 - FC Beinwil am See 1 1:2, FC Küttigen 2 - FC Othmarsingen 1 1:1

Tabelle: 1. FC Entfelden 1 7 Spiele/21 Punkte (29:6). 2. FC Rothrist 1 7/21 (28:4), 3. FC Buchs 1 6/18 (13:5), 4. FC Frick 1b 7/16 (17:13), 5. FC Erlinsbach 1 7/12 (12:11), 6. FC Beinwil am See 1 7/11 (14:11), 7. FC Seon 1 7/10 (20:17), 8. FC Lenzburg 2 7/9 (13:14), 9. FC Othmarsingen 1 6/7 (13:11), 10. FC Küttigen 2 7/7 (8:13), 11. SC Schöftland 2 6/3 (8:23), 12. FC Rupperswil 1 7/1 (9:16), 13. HNK Adria Aarau 7/1 (2:27), 14. FC Rohr 1 6/0 (7:22).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.09.2021 00:11 Uhr.

Mehr zum Aargauer Regionalsport:

Regionalfussball: «Wenn nötig, wechsle ich mich ein»: Warum der Gränichen-Trainer seinen Spielerpass reaktiviert hat

Regionalfussball: Angekommen beim 13. Verein: Die beeindruckende Karriere von Rafed Bayazi

EHC Olten: Die unfassbare Geschichte des Eliot Antonietti

Unihockey: Aargauer Vereine zwischen Angst und Hoffnung: Wie lang dauert die Saison dieses Jahr?