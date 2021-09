Frauen 3. Liga Spiel zwischen Fislisbach und Seengen ohne Sieger Im Spiel zwischen Fislisbach und Seengen gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden. 05.09.2021, 17.07 Uhr

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Fislisbach die Führung. Torschützin in der 8. Minute war Corinne Dössegger. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 21. Minute traf Alena Mazzei für Fislisbach.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Sina Burger von Fislisbach erhielt in der 85. Minute die gelbe Karte.

Fislisbach liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 4. Das Team hat fünf Punkte. Fislisbach hat bisher einmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Fislisbach geht es auswärts gegen FC Turgi (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 11. September statt (20.15 Uhr, Sportanlage Oberau, Untersiggenthal).

In der Tabelle verbessert sich Seengen von Rang 7 auf 6. Das Team hat vier Punkte. Seengen hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Seengen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Erlinsbach 2 (Platz 9). Das Spiel findet am 11. September statt (20.15 Uhr, Musterplatz, Seengen).

Telegramm: FC Fislisbach - SC Seengen 1:1 (1:1) - Esp, Fislisbach – Tore: 8. Corinne Dössegger 0:1. 21. Alena Mazzei 1:1. – Fislisbach: Anina Meier, Thora Scheier, Manon Bohren, Lorena Takac, Sina Burger, Beatrice Frei, Tabea Treichler, Céline Oser, Alena Mazzei, Shana Leder, Luciana Profeta. – Seengen: Kim Fischer, Fabienne Hauser, Jennifer Oertig, Malin Zimmermann, Stefanie Michel, Annlou Schwab, Stefanie Hauser, Chiara Busslinger, Valérie Sandmeier, Corinne Dössegger, Riana Mass. – Verwarnungen: 85. Sina Burger.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: FC Brugg - FC Beinwil am See 4:2, FC Lenzburg - FC Wohlen 1 1:6, FC Fislisbach - SC Seengen 1:1

Tabelle: 1. FC Brugg 4 Spiele/12 Punkte (17:3). 2. FC Mutschellen 3/9 (10:3), 3. FC Wohlen 1 4/9 (12:7), 4. FC Fislisbach 4/5 (8:7), 5. FC Muri 3/4 (4:3), 6. SC Seengen 4/4 (8:7), 7. FC Turgi 3/3 (3:10), 8. FC Beinwil am See 4/3 (7:10), 9. FC Erlinsbach 2 3/1 (0:7), 10. FC Lenzburg 4/1 (4:16).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 3. Liga finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 17:03 Uhr.