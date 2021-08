Regionalfussball So spielen die Aargauer Fussballclubs in dieser Woche Hier finden Sie Resultate und Kurzberichte zu den Fussballspielen in den unteren Ligen mit Beteiligung von Aargauer Vereinen in dieser Woche. 20.08.2021, 10.48 Uhr

Scrollen Sie nach unten für die Ergebnisse und Spielberichte von der 1. Liga bis zur 4. Liga:

1. Liga, Gruppe 2

· FC Wohlen - Zug 94: Samstag, 16:00 Uhr, Niedermatten, Wohlen/AG

1. Liga, Gruppe 3

· FC Baden 1897 - FC Freienbach: Samstag, 16:00 Uhr, Stadion ESP, Baden

Frauen 1. Liga, Gruppe 2

· AS Gambarogno - FC Erlinsbach: Samstag, 20:00 Uhr, Centro Sportivo Regionale Magadino, Magadino

2. Liga interregio, Gruppe 5

· FC Muri - FC Unterstrass 1: Samstag, 18:00 Uhr, Brühl, Muri AG

· FC Klingnau - FC Sursee: Samstag, 18:15 Uhr, Sportplatz Grie, Klingnau

· SC Zofingen - FC Dietikon: Samstag, 20:00 Uhr, Trinermatten, Zofingen

· FC Grenchen 15 - SC Schöftland 1: Sonntag, 15:00 Uhr, Stadion Brühl, Grenchen

· FC Mutschellen - FC Rotkreuz: Sonntag, 16:00 Uhr, Burkertsmatt, Widen

2. Liga AFV

· FC Windisch - FC Wohlen 2: Freitag, 20:15 Uhr, Dägerli, Windisch

· FC Lenzburg - FC Wettingen: Samstag, 17:00 Uhr, Wilmatten, Lenzburg

· FC Kölliken - FC Fislisbach: Samstag, 17:30 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken

· FC Schönenwerd-Niedergösgen - FC Niederwil: Samstag, 17:30 Uhr, Inseli, Niedergösgen

· FC Oftringen - FC Suhr: Samstag, 18:00 Uhr, Im Feld, Oftringen

· FC Brugg - FC Küttigen: Samstag, 18:00 Uhr, Stadion Au, Brugg

· FC Gontenschwil - FC Sarmenstorf: Samstag, 18:00 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil

· FC Gränichen - FC Menzo Reinach: Samstag, 19:00 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen

Weitere Angaben zur Liga finden Sie auf der Website des AFV.

Frauen 2. Liga

· FC Entfelden - FC Schwarz-Weiss: Freitag, 20:15 Uhr, Bächen, Unterentfelden

· FC Attiswil - FC Villmergen 1: Samstag, 19:30 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil

· FC Therwil - SV Sissach: Samstag, 20:00 Uhr, Känelboden, Therwil

· FC Baden 1897 - FC Solothurn Frauen: Sonntag, 15:30 Uhr, Stadion ESP, Baden

· FC Allschwil - SC Blustavia: Sonntag, 16:00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,

Weitere Angaben zur Liga finden Sie auf der Verbandswebsite.

3. Liga, Gruppe 1

· FC Buchs 1 - FC Rohr 1: Freitag, 20:15 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs

· FC Beinwil am See 1 - FC Othmarsingen 1: Samstag, 17:00 Uhr, Strandbad, Beinwil am See

· HNK Adria Aarau - FC Rothrist 1: Samstag, 18:00 Uhr, Sportplatz Winkel, Rohr

· FC Entfelden 1 - FC Erlinsbach 1: Samstag, 18:00 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden

· FC Lenzburg 2 - FC Küttigen 2: Samstag, 19:15 Uhr, Wilmatten, Lenzburg

· FC Frick 1b - FC Seon 1: Samstag, 19:15 Uhr, Ebnet, Frick

· SC Schöftland 2 - FC Rupperswil 1: Sonntag, 10:30 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland

Weitere Angaben zur Liga finden Sie auf der Website des AFV.

3. Liga, Gruppe 2

· FC Neuenhof 1 - FC Villmergen 1: Freitag, 20:00 Uhr, Stausee, Neuenhof

· FC Mellingen 1 - FC Würenlingen 1: Freitag, 20:15 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen

· FC Frick 1a - FC Döttingen: Samstag, 17:00 Uhr, Ebnet, Frick

· FC Wettingen 2 - FC Kappelerhof: Samstag, 18:00 Uhr, Kreuzzelg, Wettingen

· FC Bremgarten 1 - FC Mutschellen 2: Samstag, 18:00 Uhr, Bärenmatt, Bremgarten

· SV Würenlos 1 - FC Tägerig 1: Samstag, 18:00 Uhr, Tägerhard, Würenlos

· FC Muri 2 - FC Baden 1897 2: Samstag, 20:15 Uhr, Brühl, Muri AG

Weitere Angaben zur Liga finden Sie auf der Website des AFV.

Frauen 3. Liga

· FC Muri - FC Beinwil am See 3:0

· FC Brugg - FC Turgi: Samstag, 19:00 Uhr, Stadion Au, Brugg

· FC Beinwil am See - SC Seengen: Samstag, 19:30 Uhr, Strandbad, Beinwil am See

· FC Erlinsbach 2 - FC Lenzburg: Samstag, 20:00 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach

· FC Mutschellen - FC Muri: Samstag, 20:00 Uhr, Burkertsmatt, Widen

· FC Fislisbach - FC Wohlen 1: Samstag, 20:15 Uhr, Esp, Fislisbach

Weitere Angaben zur Liga finden Sie auf der Website des AFV.

4. Liga, Gruppe 1

· FC Entfelden 2 - FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b: Freitag, 20:00 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden

· FC Gränichen 2 - FC Suhr 2: Freitag, 20:15 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen

· FC Aarau - FC Muhen 1: Freitag, 20:30 Uhr, Sportanlage Schachen Aarau, Aarau

· FC Oftringen 2 - FC Masis Aarau: Samstag, 18:00 Uhr, Im Feld, Oftringen

· FC Ljiljan - SC Zofingen 2: Samstag, 19:00 Uhr, Bächen, Unterentfelden

· SC Schöftland 3 - FC Rothrist 2: Samstag, 20:00 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland

· FC Kölliken 2a - FC Aarburg 1: Samstag, 20:15 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken

Weitere Angaben zur Liga finden Sie auf der Website des AFV.

4. Liga, Gruppe 2

· FC Sarmenstorf 2a - FC Seon 2 1:3

· FC Schönenwerd-Niedergösgen 2a - FC Buchs 2: Freitag, 20:00 Uhr, Inseli, Niedergösgen

· FC Erlinsbach 2 - SC Seengen 1: Freitag, 20:00 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach

· FC Gontenschwil 2 - FC Villmergen 2a: Freitag, 20:15 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil

· FC Niederlenz 1 - FC Menzo Reinach 2: Samstag, 18:00 Uhr, Altfeld, Niederlenz

· FC Ataspor - FC Rupperswil 2: Samstag, 18:00 Uhr, Zelgli, Seon

Weitere Angaben zur Liga finden Sie auf der Website des AFV.

4. Liga, Gruppe 3

· FC Spreitenbach 1b - FC Bünz-Maiengrün 1: Freitag, 20:15 Uhr, Mittlerzelg, Spreitenbach

· FC Turgi 1b - FC Merenschwand 1: Samstag, 18:00 Uhr, Sportanlage Oberau, Untersiggenthal

· FC Bremgarten 2 - FC Mutschellen 3: Samstag, 18:00 Uhr, Waffenplatz, Bremgarten

· KF Liria - FC Sarmenstorf 2b: Samstag, 19:00 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen

· FC Falke Lupfig - FC Muri 3: Samstag, 20:00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs

· FC Villmergen 2b - FC Othmarsingen 2: Sonntag, 16:00 Uhr, Badmatte, Villmergen

· FC Mellingen 2a - FC Niederwil 2: Montag, 20:15 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen

Weitere Angaben zur Liga finden Sie auf der Website des AFV.

4. Liga, Gruppe 4

· FC Klingnau 2 - FC Windisch 2: Freitag, 20:00 Uhr, Sportplatz Grie, Klingnau

· FC Fislisbach 2 - FC Frick 3: Freitag, 20:15 Uhr, Esp, Fislisbach

· FC Leibstadt - FC Turgi 1a: Samstag, 18:00 Uhr, Schlossfeld, Leibstadt

· FC Mellingen 2b - SC Zurzach 1: Samstag, 19:30 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen

· FC Juventina Wettingen - FC Veltheim AG: Sonntag, 13:30 Uhr, Sportplatz Scharten, Wettingen

· FC Brugg 2 - FC Spreitenbach 1a: Sonntag, 13:30 Uhr, Stadion Au, Brugg

· FC Suryoye Wasserschloss 1 - FC Schinznach Bad: Sonntag, 14:00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs

Weitere Angaben zur Liga finden Sie auf der Website des AFV.