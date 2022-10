4. Liga, Gruppe 1 Silas Gysi rettet Aarau einen Punkt gegen Rothrist 1:1 lautet das Resultat zwischen Aarau und Rothrist. Die Teams teilen sich die Punkte. 22.10.2022, 14.14 Uhr

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Muhammed Özata traf in der 70. Minute zum 0:1. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Silas Gysi traf in der 86. Minute für Rothrist zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Genc Bytyqi von Aarau erhielt in der 46. Minute die gelbe Karte.

Aarau hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 40 Tore in elf Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.6 Toren pro Spiel.

Nach dem Unentschieden verliert Aarau einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit 20 Punkten auf Rang 5. Aarau hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Aarau spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Aarburg (Rang 12). Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (25. Oktober) (20.15 Uhr, Längacker, Aarburg).

Das Unentschieden bringt Rothrist in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit 17 Punkten auf Rang 8. Rothrist hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Rothrist spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: HNK Adria Aarau (Rang 14). Die Partie findet am 29. Oktober statt (20.00 Uhr, Stampfi, Rothrist).

Telegramm: FC Aarau - FC Rothrist 2 1:1 (0:0) - Sportanlage Schachen Aarau, Aarau – Tore: 70. Muhammed Özata 0:1. 86. Silas Gysi 1:1. – Aarau: Benjamin Spiess, Raoul Bitterli, Silvan Hänni, David Gemperle, Pino Dietiker, Rafael Da Costa, Philipp Hug, Silas Gysi, Philippe Hennet, Timo Legler, Randy Bolliger. – Rothrist: Jeremy Schneeberger, Samuel Gentizon, David Dukic, Semir Elkaz, Joel Fernandes Teixeira, Simone Franze, Kevin Goncalves Mendes, Qun Shahini, Premtim Beqaj, Muhammed Özata, Albijon Salcaj. – Verwarnungen: 46. Genc Bytyqi.

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.10.2022 14:11 Uhr.

