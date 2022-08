3. Liga, Gruppe 2 Sieg und erste Punkte für Spreitenbach gegen Erlinsbach Spreitenbach hat sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Erlinsbach setzt es auswärts ein 5:2 ab. 20.08.2022, 22.59 Uhr

Schon früh setzte Spreitenbach dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 4. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 4:0 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Spreitenbach noch auf 5:2.

Erlinsbach waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:4 (53. Minute) und zum 2:4 (60. Minute).

Die Torschützen für Spreitenbach waren: Vilson Doda (2 Treffer), Remo Ducret (1 Treffer), Enes Bunjaku (1 Treffer) und Burim Lufi (1 Treffer). Die Torschützen für Erlinsbach waren: Jan Arnet und Gavin Porcelli.

Gelbe Karten gab es bei Erlinsbach für Setshi Toni (32.), Dennis Rüedi (38.) und Pascal Baldini (39.). Die einzige gelbe Karte bei Spreitenbach erhielt: Valon Qoraj (8.)

In der Tabelle steht Spreitenbach nach dem zweiten Spiel auf Rang 7. Spreitenbach tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Küttigen 1a an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 26. August statt (20.15 Uhr, Mittlerzelg, Spreitenbach).

Erlinsbach reiht sich nach dem Spiel auf Rang 13 ein. Für Erlinsbach geht es auswärts gegen FC Tägerig (Platz 11) weiter. Das Spiel findet am 26. August statt (20.00 Uhr, Fussballplatz Kleinzelg, Tägerig).

Telegramm: FC Erlinsbach 1b - FC Spreitenbach 2:5 (0:4) - Sportplatz Breite, Niedererlinsbach – Tore: 4. Vilson Doda 0:1. 23. Enes Bunjaku 0:2. 25. Remo Ducret 0:3. 46. Burim Lufi 0:4. 53. Jan Arnet 1:4. 60. Gavin Porcelli 2:4. 80. Vilson Doda 2:5. – Erlinsbach: Christoph Anderegg, Dardan Gashi, Dennis Rüedi, Alessio Amodio, Gerard Toni, Gavin Porcelli, Setshi Toni, Yannik Zacheo, Esey Misgena, Jan Arnet, Michael Wirth. – Spreitenbach: Michael Mensah, Burim Lufi, Elvir Salihu, Alessandro Pierro, Arianit Bytyqi, Remo Ducret, Vilson Doda, Enes Bunjaku, Valon Qoraj, Rohat Nur, Leandro Adriano Bertolino. – Verwarnungen: 8. Valon Qoraj, 32. Setshi Toni, 38. Dennis Rüedi, 39. Pascal Baldini.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

