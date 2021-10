3. Liga, Gruppe 2 Sieg für Tägerig nach drei Niederlagen – Vierfach-Torschütze Yunus Hamurtekin Nach drei Niederlagen in Serie hat Tägerig am Freitag gegen Muri einen Sieg feiern können. Das Team gewann auswärts 4:2. 24.10.2021, 18.07 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für Tägerig: Yunus Hamurtekin brachte seine Mannschaft in der 25. Minute 1:0 in Führung. Der Ausgleich für Muri fiel in der 29. Minute (Lirim Rexhepi). Das Tor von Yunus Hamurtekin in der 38. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Tägerig.

Mit einem weiteren Tor sorgte Yunus Hamurtekin in der 62. Minute für das 3:1 für Tägerig. Erneut Yunus Hamurtekin traf in der 64. Minute auch zum 4:1 für Tägerig. In der 75. Minute sorgte Rinor Dzemaili noch für Resultatkosmetik für Muri. Er traf zum 2:4-Schlussstand.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Muri gab es gleich zwei rote Karten, und zwar für Jose Manuel Ruiz Fernandez (55.) und Lirim Rexhepi (80.). Gelbe Karten sahen zudem Jose Manuel Ruiz Fernandez (10.), Alex Milicaj (18.) und Valentin Gashi (40.). Die einzige gelbe Karte bei Tägerig erhielt: Severin Egli (53.)

In den bisherigen Spielen ist Tägerig nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.6. Das bedeutet, dass Tägerig die elftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 12 mit durchschnittlich 3.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Tägerig nicht verändert. 19 Punkte bedeuten Rang 8. Tägerig hat bisher sechsmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Tägerig spielt das nächste Spiel nach der Winterpause auf fremdem Terrain gegen FC Wettingen 2 (Platz 10). Diese Begegnung findet am 19. März statt (18.00 Uhr, Stadion Altenburg, Wettingen).

Nach der Niederlage büsst Muri zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 13 Punkten auf Rang 12. Muri hat bisher viermal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Muri nach der Winterpause daheim auf FC Kappelerhof (Platz 6). Die Partie findet am 19. März statt (18.00 Uhr, Brühl, Muri AG).

Telegramm: FC Muri 2 - FC Tägerig 1 2:4 (1:2) - Brühl, Muri AG – Tore: 25. Yunus Hamurtekin 0:1. 29. Lirim Rexhepi 1:1. 38. Yunus Hamurtekin 1:2. 62. Yunus Hamurtekin 1:3. 64. Yunus Hamurtekin 1:4. 75. Rinor Dzemaili 2:4. – Muri: Nicolas Hofer, Luca Passerini, Mathis Stutz, Phil Parker, Jose Manuel Ruiz Fernandez, Rafael Freitas Ferreira, Jonathan End, Valentin Gashi, Yves Furrer, Alex Milicaj, Lirim Rexhepi. – Tägerig: Jonas Simon, Raphael Zehnder, Robin Kohler, Emra Nuhiji, Michael Truniger, Marc Müller, Carlos Alberto Martins Alves, Rafael Annen, Pedro Loureiro Da Costa, Severin Egli, Yunus Hamurtekin. – Verwarnungen: 10. Jose Manuel Ruiz Fernandez, 18. Alex Milicaj, 40. Valentin Gashi, 53. Severin Egli – Ausschlüsse: 55. Jose Manuel Ruiz Fernandez, 80. Lirim Rexhepi.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Döttingen - FC Mellingen 1 1:5, FC Neuenhof 1 - FC Kappelerhof 0:1, FC Muri 2 - FC Tägerig 1 2:4, FC Wettingen 2 - FC Mutschellen 2 0:2, FC Würenlingen 1 - FC Villmergen 1 3:5

Tabelle: 1. FC Baden 1897 2 12 Spiele/30 Punkte (48:8). 2. FC Frick 1a 11/29 (40:13), 3. FC Neuenhof 1 13/24 (32:31), 4. FC Würenlingen 1 13/23 (28:18), 5. FC Villmergen 1 13/22 (41:22), 6. FC Kappelerhof 13/21 (28:27), 7. FC Bremgarten 1 12/20 (36:24), 8. FC Tägerig 1 13/19 (21:41), 9. FC Mutschellen 2 13/14 (18:27), 10. FC Wettingen 2 13/13 (28:54), 11. FC Mellingen 1 13/13 (31:31), 12. FC Muri 2 13/13 (31:29), 13. SV Würenlos 1 11/10 (17:24), 14. FC Döttingen 13/3 (13:63).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

