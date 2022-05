3. Liga, Gruppe 2 Sieg für Tägerig nach drei Niederlagen – Siegtreffer in 87. Minute Sieg für Tägerig nach drei Niederlagen in Serie. Gegen Döttingen gewinnt Tägerig am Samstag zuhause 3:2. 15.05.2022, 10.14 Uhr

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Tägerig das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 87. Minute war Severin Egli.

Zuvor hatte Francisco José Henriques Alves Frade sein Team per Elfmeter in der 22. Minute zur 1:0-Führung geschossen. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 35, als Davide Giaccone für Döttingen erfolgreich war. Das Tor von Roman Lips in der 70. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Tägerig. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Davide Giaccone, sorgte in der 75 für den Ausgleich für Döttingen.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Tägerig erhielten Cean Hausherr (43.), Alessandro Locatelli (75.) und Francesco Zanatta (92.) eine gelbe Karte. Bei Döttingen erhielten Davide Giaccone (76.), Alessandro Russo (92.) und Husein Redzic (94.) eine gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Döttingen ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 4.5 (Rang 14).

Mit dem Sieg rückt Tägerig um einen Platz nach vorne. 27 Punkte bedeuten Rang 9. Tägerig hat bisher achtmal gewonnen, elfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Tägerig tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Würenlingen 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 20. Mai (20.15 Uhr, Kuhgässli, Würenlingen).

Döttingen verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Döttingen hat bisher einmal gewonnen, 20mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten FC Kappelerhof kriegt es Döttingen als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 20. Mai (20.00 Uhr, Aarebrücke, Kleindöttingen).

Telegramm: FC Tägerig 1 - FC Döttingen 3:2 (1:1) - Fussballplatz Kleinzelg, Tägerig – Tore: 22. Francisco José Henriques Alves Frade (Penalty) 1:0.35. Davide Giaccone 1:1. 70. Roman Lips 2:1. 75. Davide Giaccone (Penalty) 2:2.87. Severin Egli (Penalty) 3:2. – Tägerig: Alessandro Locatelli, Marcel Hilpert, Alain Bliggensdorfer, Fabian Kalchofner, Michael Truniger, Rui Miguel Zorro Estevao, Francisco José Henriques Alves Frade, Severin Egli, Cean Hausherr, Simone Gehrig, Sven Humbel. – Döttingen: Amel Mesic, Severin Stutz, Jaime Keller, Asllan Tafaj, Andreas Büecheler, Ruben Filipe Oliviera Da Rocha, Lucas Arias Da Costa, Alessandro Russo, Kevin Keller, Fatlind Bytyci, Davide Giaccone. – Verwarnungen: 43. Cean Hausherr, 75. Alessandro Locatelli, 76. Davide Giaccone, 92. Francesco Zanatta, 92. Alessandro Russo, 94. Husein Redzic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.05.2022 10:10 Uhr.