3. Liga, Gruppe 1 Sieg für Rothrist im Showdown gegen Buchs – Drei Treffer für Michele Scioscia Rothrist setzt seine Siegesserie auch gegen Buchs fort. Das 3:1 zuhause am Dienstag bedeutet bereits den neunten Vollerfolg in Folge. 29.09.2021, 00.23 Uhr

Jan Bächlin eröffnete in der 14. Minute das Skore, als er für Buchs das 1:0 markierte. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 51, als Michele Scioscia für Rothrist erfolgreich war. In der 57. Minute war es erneut Michele Scioscia, der Rothrist mit Function sein_ihrem Tor 2:1 in Führung brachte. Rothrist baute in der 78. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Michele Scioscia.

Bei Rothrist sah Murat Kücüker (38.) die rote Karte. Gelb erhielt Ilir Thaqi (63.). Gelbe Karten gab es bei Buchs für Rafael Singy (61.), Samuel Häfeli (76.) und Habtom Kiros (86.).

Die Offensive von Rothrist hat bislang häufig überzeugt: In neun Spielen hat sie total 34 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.8 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Buchs lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Rothrist. Das Team kassiert im Schnitt 1.2 Tore pro Partie (Rang 3).

Rothrist bleibt Leader: Das Team hat nach neun Spielen 27 Punkte auf dem Konto. Rothrist feiert mit dem Sieg gegen Buchs bereits den neunten Sieg der Saison. Das Team hat zweimal zuhause und siebenmal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Für Rothrist geht es auswärts gegen FC Frick 1b (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (2. Oktober) (17.00 Uhr, Ebnet, Frick).

Für Buchs hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 3. Buchs hat bisher siebenmal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Buchs in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Entfelden 1. Das Spiel findet am Samstag (2. Oktober) statt (18.00 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Telegramm: FC Rothrist 1 - FC Buchs 1 3:1 (0:1) - Stampfi, Rothrist – Tore: 14. Jan Bächlin 0:1. 51. Michele Scioscia 1:1. 57. Michele Scioscia 2:1. 78. Michele Scioscia 3:1. – Rothrist: Murat Kücüker, Michele Scioscia, Patrik Dibrani, Rexhep Thaqi, Leart Metaj, Nedim Brzina, Marco Carubia, Samuel Fernandes Da Silva, Alessio Falzarano, Michal Rakovan, Blerim Bekteshi. – Buchs: Pascal Blank, Habtom Kiros, Luca Aebli, Rafael Singy, Christian Knecht, Dalibor Vasic, Jan Bächlin, Jens Wüthrich, Morris Igbinedion, Jonathan Frey, Riccardo Neumann. – Verwarnungen: 61. Rafael Singy, 63. Ilir Thaqi, 76. Samuel Häfeli, 86. Habtom Kiros – Ausschluss: 38. Murat Kücüker.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: HNK Adria Aarau - FC Entfelden 1 1:4, FC Rothrist 1 - FC Buchs 1 3:1, FC Lenzburg 2 - FC Frick 1b 1:1, SC Schöftland 2 - FC Beinwil am See 1 1:3, FC Erlinsbach 1 - FC Othmarsingen 1 1:5, FC Rupperswil 1 - FC Seon 1 2:1

Tabelle: 1. FC Rothrist 1 9 Spiele/27 Punkte (34:6). 2. FC Entfelden 1 9/24 (34:10), 3. FC Buchs 1 9/21 (17:11), 4. FC Frick 1b 9/18 (20:16), 5. FC Beinwil am See 1 9/17 (18:12), 6. FC Othmarsingen 1 9/14 (25:15), 7. FC Erlinsbach 1 9/12 (13:17), 8. FC Küttigen 2 8/10 (12:14), 9. FC Lenzburg 2 9/10 (15:17), 10. FC Seon 1 9/10 (22:23), 11. SC Schöftland 2 9/7 (13:29), 12. FC Rupperswil 1 9/5 (13:19), 13. HNK Adria Aarau 9/4 (6:33), 14. FC Rohr 1 8/0 (10:30).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.09.2021 00:21 Uhr.

