3. Liga, Gruppe 2 Sieg für Neuenhof nach drei Niederlagen Gegen Döttingen gewinnt Neuenhof am Dienstag zum ersten Mal nach drei Niederlagen in Serie. Das Team gewann zuhause 3:1. 06.04.2022, 02.13 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Alessandro Bianchi für Neuenhof. In der 31. Minute traf er zum 1:0. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Neuenhof stellte Kristian Hili in Minute 51 her. Dank dem Treffer von Fatlind Bytyci (77.) reduzierte sich der Rückstand für Döttingen auf ein Tor (1:2). In der 89. Minute sorgte Florent Kabashi für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Neuenhof.

Bei Döttingen gab es vier gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Neuenhof, Bljerim Nuhija (48.) kassierte sie.

Die Abwehr von Döttingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 4.7 (Rang 14).

Mit dem Sieg rückt Neuenhof um einen Platz nach vorne. Mit 27 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Neuenhof hat bisher neunmal gewonnen und siebenmal verloren.

Für Neuenhof geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Würenlingen 1 (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am Freitag (8. April) statt (20.15 Uhr, Kuhgässli, Würenlingen).

Döttingen verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Für Döttingen ist es bereits die 14. Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Döttingen ging unentschieden aus.

Döttingen trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Muri 2 (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (8. April) (20.00 Uhr, Aarebrücke, Kleindöttingen).

Telegramm: FC Neuenhof 1 - FC Döttingen 3:1 (1:0) - Stausee, Neuenhof – Tore: 31. Alessandro Bianchi (Penalty) 1:0.51. Kristian Hili 2:0. 77. Fatlind Bytyci 2:1. 89. Florent Kabashi 3:1. – Neuenhof: Predrag Petrovic, Jan Voser, Varis Xhemaili, Bljerim Nuhija, Enrico Toma Turrion, Kreshnik Avdyli, Alessandro Bianchi, Shkumbin Shala, Miguel Weber, Kristian Hili, Mauro Martinelli. – Döttingen: Nurdin Sinanovic, Steven Jost, Alessandro Russo, Salvatore Sunzeri, Andreas Büecheler, Giordan Sunzeri, Kevin Keller, Amel Mesic, Giuseppe Pantaleo, Fatlind Bytyci, Denis Himaj. – Verwarnungen: 48. Bljerim Nuhija, 73. Salvatore Sunzeri, 84. Giuseppe Pantaleo, 85. Kevin Keller, 88. Fatlind Bytyci.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.04.2022 00:52 Uhr.