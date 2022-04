4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde Sieg für Leibstadt im Showdown gegen Juventina Wettingen Leibstadt setzt seine Siegesserie auch gegen Juventina Wettingen fort. Das 6:2 zuhause am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge( in fünf Spielen). 10.04.2022, 14.44 Uhr

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Leibstadt über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren vier. Zur Halbzeitpause war das Team 2:1 in Führung gelegen.

Juventina Wettingen waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:2 (45. Minute) und zum 2:5 (61. Minute).

Die Torschützen für Leibstadt waren: Blendi Ramadani (2 Treffer), Egzon Morina (1 Treffer), Edison Mulolli (1 Treffer), Besnik Golaj (1 Treffer) und Altin Musliu (1 Treffer). Die Torschützen für Juventina Wettingen waren: Marco Cacace und Alessandro Indelicato.

Bei Leibstadt erhielten Argjent Berisha (46.) und Burim Berisha (87.) eine gelbe Karte. Bei Juventina Wettingen erhielten Marco Cacace (46.) und Alan Bellisario (80.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Leibstadt den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 3.4 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach vier Spielen, in denen die Offensive 17 Tore erzielte. In der Abwehr ist Leibstadt sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Die total 4 Gegentore in vier Spielen bedeuten einen Schnitt von 0.8 Toren pro Match (Rang 1).

Unverändert liegt Leibstadt auf Rang 1. Das Team hat zwölf Punkte. Leibstadt hat bisher immer gewonnen, nämlich viermal.

Leibstadt spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Sarmenstorf 2b (Rang 7). Das Spiel findet am Mittwoch (13. April) statt (20.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

In der Tabelle liegt Juventina Wettingen weiterhin auf Rang 2. Das Team hat sechs Punkte. Nach zwei Siegen in Serie verliert Juventina Wettingen erstmals wieder.

Juventina Wettingen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Sarmenstorf 2b (Platz 7). Die Partie findet am 22. April statt (20.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Telegramm: FC Leibstadt - FC Juventina Wettingen 6:2 (2:1) - Schlossfeld, Leibstadt – Tore: 17. Edison Mulolli 1:0. 29. Altin Musliu 2:0. 45. Marco Cacace 2:1. 47. Blendi Ramadani 3:1. 52. Egzon Morina 4:1. 54. Blendi Ramadani 5:1. 61. Alessandro Indelicato (Penalty) 5:2.75. Besnik Golaj 6:2. – Leibstadt: Marc Hirschi, Argjent Berisha, Shqipdon Ramadani, Albin Kokollari, Blendi Haxha, Altin Musliu, Remo Di Marco, Egzon Morina, Blendi Ramadani, Dave Toriser, Edison Mulolli. – Juventina Wettingen: Adrian Radocaj, Vuk Peric, Francisco David Alvarez, Alan Bellisario, Sasko Vuckov, Dino Mujcic, Davide Lo Manto, Carmelo Scandella, Jan Kröcher, Alessandro Roppolo, Marco Cacace. – Verwarnungen: 46. Marco Cacace, 46. Argjent Berisha, 80. Alan Bellisario, 87. Burim Berisha.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.04.2022 14:41 Uhr.