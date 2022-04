4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde Sieg für Gontenschwil im Showdown gegen Suhr – Siegtreffer durch Oguzcan Alpsoy Gontenschwil setzt seine Siegesserie auch gegen Suhr fort. Das 2:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 23.04.2022, 23.18 Uhr

(chm)

Gontenschwil geriet zunächst in Rückstand, als Yanick Pinta in der 48. Minute die zwischenzeitliche Führung für Suhr gelang. In der 52. Minute glich Gontenschwil jedoch aus und ging in der 69. Minute in Führung. Torschütze war beide Male Oguzcan Alpsoy.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Suhr gab es vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Gontenschwil für Michael Von Gunten (12.) und Arian Dzemaili (81.).

In der Abwehr gehört Gontenschwil zu den Besten: Die total 6 Gegentore in fünf Spielen bedeuten einen Schnitt von 1 Toren pro Match (Rang 1).

Keine Änderung in der Tabelle für Gontenschwil: zwölf Punkte bedeuten Rang 2. Für Gontenschwil ist es der dritte Sieg in Serie.

Gontenschwil spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Menzo Reinach 2 (Platz 7). Diese Begegnung findet am Mittwoch (27. April) statt (20.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Nach der Niederlage büsst Suhr drei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 6. Suhr hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Suhr spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Seon 2 (Rang 12). Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (27. April) (20.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Telegramm: FC Gontenschwil 2 - FC Suhr 2 2:1 (0:0) - PAMO Neumättli, Gontenschwil – Tore: 48. Yanick Pinta 0:1. 52. Oguzcan Alpsoy 1:1. 69. Oguzcan Alpsoy 2:1. – Gontenschwil: Melis Mustafi, Lino Häfliger, Kevin Widmer, Flavio Gautschi, Kevin Perreten, Cédric Franco Puente, Oguzcan Alpsoy, Vincenzo Catalano, Janick Dätwyler, Rafael Eglauf, Orhan Hadzic. – Suhr: Ilias Ntiaz Brans, Omar De Marco, Caglar Sekmec, Vakkas Halil Ibrahim Kimsesiz, Bruno Miguel Pereira Rodrigues, Yared Daniel, Ömer Faruk Turan, Mateo Sladoje, Mehmet Türk, Ali Türkmen, Zoran Milic. – Verwarnungen: 12. Michael Von Gunten, 52. Ilias Ntiaz Brans, 60. Mateo Sladoje, 68. Mehmet Türk, 81. Arian Dzemaili, 89. Yanick Pinta.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde:

Tabelle

