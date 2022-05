Frauen 3. Liga Sieg für Erlinsbach nach vier Niederlagen – Später Siegtreffer durch Delia Djafar Turgi lag gegen Erlinsbach deutlich vorne, nämlich 3:1 (38. Minute) und 4:2 (70. Minute) - und verlor dennoch. Erlinsbach feiert einen 5:4-Auswärtssieg. 08.05.2022, 01.00 Uhr

In der 70. Minute erhöhte Turgi seine Führung auf 4:2. Doch ab der 73. Minute setzte Erlinsbach zur Wende an, als Delia Djafar zum 3:4 traf. Das Team verwandelte den Rückstand in einen Sieg dank Toren von Delia Djafar (73., 89.) und Eline Kalan (83.).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Erlinsbach erhielten Magdalena Schenk (85.) und Delia Djafar (88.) eine gelbe Karte. Für Turgi gab es keine Karte.

Dass Erlinsbach gleich fünf Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 14 Spielen 1 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Erlinsbach die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 6 mit durchschnittlich 2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Turgi ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 48 Tore in 13 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.4 Toren pro Spiel (Rang 9).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Erlinsbach. Das Team liegt mit 15 Punkten auf Rang 7. Erlinsbach hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Erlinsbach trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Beinwil am See (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 15. Mai (16.00 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Für Turgi hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 9. Für Turgi ist es bereits die neunte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Turgi gingen unentschieden aus.

Turgi trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Lenzburg (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 14. Mai statt (19.30 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Telegramm: FC Turgi - FC Erlinsbach 2 4:5 (3:1) - Sportanlage Oberau, Untersiggenthal – Tore: 3. Amulia Kabamba Yombo 1:0. 8. Eline Kalan 1:1. 21. Fabienne Elsasser (Penalty) 2:1.38. Sandra Gabriela Sousa Costa 3:1. 60. Eline Kalan 3:2. 70. Amulia Kabamba Yombo 4:2. 73. Delia Djafar 4:3. 83. Eline Kalan 4:4. 89. Delia Djafar 4:5. – Turgi: Fabienne Elsasser, Angeline Stecher, Janine Keller, Nuri Besson, Lynn Su Böhler, Florence Scheuber, Lea Hirschi, Fiona Nüesch, Céline Karrer, Sandra Gabriela Sousa Costa, Amulia Kabamba Yombo. – Erlinsbach: Leina Wehrli, Sara Müller, Elisha Masi, Raya Keller, Chiara Koch, Doruntina Mulaj, Linda Berner, Nadine Renevey, Delia Djafar, Nadine Hunziker, Eline Kalan. – Verwarnungen: 85. Magdalena Schenk, 88. Delia Djafar.

