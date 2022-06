4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde Sieg für Entfelden nach drei Niederlagen Nach drei Niederlagen in Folge hat Entfelden am Samstag gegen Rothrist einen Sieg feiern können. Das Team gewann auswärts 4:1. 12.06.2022, 23.33 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Rothrist: Muhammed Özata brachte seine Mannschaft in der 7. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand stellte Leunit Gashi durch seinen Treffer für Entfelden in der 58. Minute her. Noah Ragusa erzielte in der 75. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Entfelden.

In der 82. Minute baute Samuel Yemane Haile den Vorsprung für Entfelden auf zwei Tore aus (3:1). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Noah Ragusa in der 90. Minute, als er für Entfelden zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Rothrist erhielten David Dukic (80.) und Joel Fernandes Teixeira (87.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Entfelden erhielt: Noah Ragusa (51.)

Der Sturm von Entfelden sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Im Schnitt erzielt das Team 2.8 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach zwölf Spielen, in denen die Offensive 37 Tore erzielte.

Entfelden machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um fünf Plätze und liegt neu mit 18 Punkten auf Rang 3. Entfelden hat bisher sechsmal gewonnen und sechsmal verloren.

Für Entfelden ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach der Niederlage büsst Rothrist zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 14 Punkten auf Rang 12. Rothrist hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Rothrist ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Rothrist 2 - FC Entfelden 2 1:4 (1:0) - Stampfi, Rothrist – Tore: 7. Muhammed Özata 1:0. 58. Leunit Gashi 1:1. 75. Noah Ragusa 1:2. 82. Samuel Yemane Haile 1:3. 90. Noah Ragusa 1:4. – Rothrist: Jeremy Schneeberger, Dominik Siegrist, Minas Iakovidis, Joel Fernandes Teixeira, Semir Elkaz, Simone Franze, Klevis Bekjiri, Stefan Eric, Premtim Beqaj, Muhammed Özata, Kenan Salesevic. – Entfelden: Michele Sanso, Mehmet Özbek, Gabriel Castro Vieira, Christoph Baumann, Mathis Pichler, Davide Procopio, Noah Ragusa, Dario Schaller, Samuel Yemane Haile, Leunit Gashi, Davide Ragusa. – Verwarnungen: 51. Noah Ragusa, 80. David Dukic, 87. Joel Fernandes Teixeira.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.06.2022 23:30 Uhr.