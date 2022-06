4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde Sieg für Aarau im Showdown gegen Sarmenstorf Das erstplatzierte Team Aarau hat am Freitag im Duell zweier Topteams den drittklassierten Verein Sarmenstorf zuhause 4:1 besiegt. 04.06.2022, 17.56 Uhr

(chm)

Sarmenstorf ging zunächst in der 18. Minute in Führung, als Raphael Buchmann zum 1:0 traf. In der 36. Minute gelang Aarau jedoch durch Rafael Da Costa der Ausgleich. Joêl Bühler traf in der 53. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Aarau.

Aarau baute die Führung in der 90. Minute (Timo Legler) weiter aus (3:1). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Danilo La Porta in der 92. Minute, als er für Aarau zum 4:1 traf.

Bei Aarau erhielten Silvan Hänni (32.), Ivano Passaro (70.) und Randy Bolliger (72.) eine gelbe Karte. Bei Sarmenstorf erhielten Joel Scheuber (57.) und Timo Joller (68.) eine gelbe Karte.

Aarau hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.7 Mal pro Partie. In der Abwehr ist Aarau sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Im Schnitt lässt das Team 1.5 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach elf Spielen, in denen die Defensive 18 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Die Abwehr von Sarmenstorf kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.8 (Rang 13).

Aarau verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach zwölf Spielen bei 25 Punkten. Aarau hat bisher achtmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Aarau spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Kölliken 2a (Platz 6). Diese Begegnung findet am 11. Juni statt (18.00 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Nach der Niederlage büsst Sarmenstorf zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 16 Punkten auf Rang 5. Für Sarmenstorf war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Sarmenstorf daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Frick 3. Die Partie findet am 11. Juni statt (14.45 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Telegramm: FC Aarau - FC Sarmenstorf 2a 4:1 (1:1) - Sportanlage Schachen Aarau, Aarau – Tore: 18. Raphael Buchmann 0:1. 36. Rafael Da Costa (Penalty) 1:1.53. Joêl Bühler 2:1. 90. Timo Legler 3:1. 92. Danilo La Porta 4:1. – Aarau: Benjamin Spiess, Philippe Hennet, Silvan Hänni, Ivano Passaro, Nicola Donati, Florian Sachers, Rafael Da Costa, Alexander Bürgi, Fabian Laube, Joêl Bühler, Philipp Hug. – Sarmenstorf: Ramon Stöckli, Lukas Brunner, Joel Scheuber, Franz Kählert, Manuel Schmid, Cedric Berchtold, Robin Erni, Rouven Spaar, Raphael Buchmann, Marco Stutz, Samuel Lüscher. – Verwarnungen: 32. Silvan Hänni, 57. Joel Scheuber, 68. Timo Joller, 70. Ivano Passaro, 72. Randy Bolliger.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.06.2022 17:53 Uhr.