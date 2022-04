3. Liga, Gruppe 1 Seon verliert gegen Seriensieger Entfelden Entfelden reiht Sieg an Sieg: Gegen Seon hat das Team am Mittwoch bereits den vierten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:1 14.04.2022, 00.33 Uhr

(chm)

Entfelden ging in der 17. Spielminute durch Gil in Führung, ehe Seon in der 22. Minute (Roger Suter) der Ausgleich gelang. Das Tor von Tiziano Battaglini in der 41. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Entfelden. Mit dem 3:1 für Entfelden schoss Alessandro Busto das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Entfelden, Leutrim Agushi (75.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Seon, nämlich für Roger Suter (39.).

Die Offensive von Entfelden hat bislang häufig überzeugt: In 17 Spielen hat sie total 58 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.4 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Seon ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3.4 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 16 Spielen, in denen die Defensive 54 Tore hinnehmen musste (Rang 13).

Entfelden bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 46 Punkten auf Rang 2. Entfelden hat bisher 15mal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Entfelden spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Othmarsingen 1 (Rang 8). Das Spiel findet am 19. April statt (20.00 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Für Seon hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 12. Für Seon war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Mit dem fünftplatzierten FC Beinwil am See 1 kriegt es Seon als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 19. April statt (20.00 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Telegramm: FC Entfelden 1 - FC Seon 1 3:1 (2:1) - Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden – Tore: 17. Gil 1:0. 22. Roger Suter 1:1. 41. Tiziano Battaglini 2:1. 53. Alessandro Busto 3:1. – Entfelden: Roger Küng, Leutrim Agushi, Nico Dätwyler, Atdhe Kadrijaj, Luca De Marco, Gil (Gilberlandio Hemmi), Ajdin Kucalovic, Alessandro Busto, Pajtim Murseli, Raoul Hauri, Tiziano Battaglini. – Seon: Gian Andri Gloor, Lukas Hauri, Roger Suter, Davide Serratore, Fabian Zeig, Said Mortaza Hussaini, Matthias Kokontis, Matheus Vercillo Cardoso, Ahmad Faqirzade, Manuel Keller, Mischa Fischer. – Verwarnungen: 39. Roger Suter, 75. Leutrim Agushi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

