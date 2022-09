4. Liga, Gruppe 2 Seon gewinnt klar gegen Suhr Seon gewinnt am Freitag zuhause gegen Suhr 7:1. 10.09.2022, 00.05 Uhr

(chm)

Suhr erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Mehmet Türk ging das Team in der 4. Minute in Führung. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 21. Minute, als Manuel Keller für Seon traf.

Danach drehte Seon auf. Das Team schoss ab der 32. Minute noch sechs weitere Tore, während Suhr kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 7:1.

Die Torschützen für Seon waren: David Walti (2 Treffer), Raoul Valenti (1 Treffer), Manuel Keller (1 Treffer), Leon Leci (1 Treffer), Jovan Milosevic (1 Treffer) und Davide Serratore (1 Treffer). Einziger Torschütze für Suhr war: Mehmet Türk (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Suhr erhielten Perwer Khaled (50.) und Ömer Faruk Turan (90.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Seon, nämlich für Kristijan Roskovic (50.).

In der Defensive hat Seon in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 1 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 27 geschossenen Toren Rang 1.

Die Abwehr von Suhr kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 18 Tore in sechs Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3 Toren pro Spiel (Rang 10).

Unverändert liegt Seon nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach sechs Spielen hat das Team 16 Punkte. Seon hat bisher fünfmal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Seon in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte FC Menzo Reinach 2. Die Partie findet am 18. September statt (15.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Für Suhr hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 6. Für Suhr war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Suhr verlor zudem erstmals zuhause.

Für Suhr geht es in einem Heimspiel gegen FC Buchs 2 (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 16. September (20.15 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Telegramm: FC Seon - FC Suhr 2 7:1 (4:1) - Zelgli, Seon – Tore: 4. Mehmet Türk 0:1. 21. Manuel Keller 1:1. 32. David Walti 2:1. 37. Davide Serratore 3:1. 39. Leon Leci 4:1. 57. David Walti 5:1. 80. Raoul Valenti 6:1. 88. Jovan Milosevic 7:1. – Seon: Gian Andri Gloor, Leon Leci, Shukri Mustafi, Davide Serratore, Mischa Fischer, Fabrice Wild, Domenico Ferraina, Janu Isler, David Walti, Manuel Keller, Andrin Gilbert. – Suhr: Hüseyincan Cöcelli, Cem Capar, Mehmet Türk, Ali Türkmen, Yared Daniel, Efe Kaan Celik, Ömer Faruk Turan, Bruno Miguel Pereira Rodrigues, Omar De Marco, Nick Woodtli, Erald Vishaj. – Verwarnungen: 50. Kristijan Roskovic, 50. Perwer Khaled, 90. Ömer Faruk Turan.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.09.2022 00:01 Uhr.

