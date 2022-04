3. Liga, Gruppe 1 Seon gewinnt klar gegen Adria Aarau Sieg für Seon: Gegen Adria Aarau gewinnt das Team am Freitag zuhause 6:2. 29.04.2022, 23.15 Uhr

(chm)

Drei seiner Tore schoss Seon in der ersten Halbzeit, gleich viele in der zweiten Halbzeit.

Adria Aarau waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:3 (34. Minute) und zum 2:4 (70. Minute).

Die Torschützen für Seon waren: Said Mortaza Hussaini (2 Treffer), Raoul Valenti (2 Treffer), Luca Fehlmann (1 Treffer) und Ivica Tomic (1 Treffer). Die Torschützen für Adria Aarau waren: Szilard Dezsö und Igor Brkic.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Adria Aarau für Albert Turcin (36.) und Ilija Tipura (73.). Für Seon gab es keine Karte.

Die Abwehr von Adria Aarau kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 4 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 19 Spielen, in denen die Defensive 80 Tore hinnehmen musste (Rang 14).

Seon machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 19 Punkten auf Rang 10. Für Seon ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Seon geht es auf fremdem Terrain gegen FC Küttigen 2 (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (20.15 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Für Adria Aarau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 13. Adria Aarau hat bisher zweimal gewonnen, 16mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Adria Aarau trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Rohr 1 (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 6. Mai statt (20.00 Uhr, Sportplatz Winkel, Rohr).

Telegramm: FC Seon 1 - HNK Adria Aarau 6:2 (3:1) - Zelgli, Seon – Tore: 6. Raoul Valenti 1:0. 16. Said Mortaza Hussaini 2:0. 32. Raoul Valenti 3:0. 34. Szilard Dezsö 3:1. 46. Said Mortaza Hussaini 4:1. 70. Igor Brkic (Penalty) 4:2.84. Ivica Tomic (Penalty) 5:2.86. Luca Fehlmann 6:2. – Seon: David Hofer, Ali Rezai, Branko Batinic, Timo Burkard, Fabian Zeig, Janik Lüscher, Said Mortaza Hussaini, Matheus Vercillo Cardoso, Kristijan Roskovic, David Walti, Raoul Valenti. – Adria Aarau: Antonio Miskovic, Tomislav Tipura, Ilija Martic, Ilija Tipura, Mirel Mujakovic, Szilard Dezsö, Igor Brkic, Drazen Savic, Franjo Ancic, Rafael Machado Lopes, Stefan Tomic. – Verwarnungen: 36. Albert Turcin, 73. Ilija Tipura.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.04.2022 23:12 Uhr.