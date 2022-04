3. Liga, Gruppe 1 Seon beendet Niederlagenserie gegen Rohr Sieg für Seon nach sechs Niederlagen in Serie. Gegen Rohr gewinnt Seon am Sonntag auswärts 7:4. 25.04.2022, 12.58 Uhr

Auf dem Weg zum ungefährdeten Sieg erzielte Seon drei seiner Tore in der ersten Halbzeit, vier kamen in der zweiten Halbzeit dazu.

Rohr waren vier Tore vergönnt, nämlich zum 1:3 (57. Minute), zum 2:5 (75. Minute), zum 3:5 (79. Minute) und zum 4:5 (82. Minute).

Die Torschützen für Seon waren: Manuel Keller (2 Treffer), Roger Suter (1 Treffer), Raoul Valenti (1 Treffer), Janik Lüscher (1 Treffer), David Walti (1 Treffer) und Alessio Mandolfo (1 Treffer). Bei Rohr schoss Martin Dreni gleich zwei Tore. Die weiteren Torschützen für Rohr waren: Leonard Rashiti (1 Treffer) und Ilir Thaqi (1 Treffer).

Bei Rohr sah Urim Mulaj (62.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Urim Mulaj (32.) und Martin Dreni (37.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Seon, Kristijan Roskovic (38.) kassierte sie.

Zahlreiche Gegentore sind für Rohr ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 75 Tore in 19 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.9 Toren pro Spiel (Rang 13).

Die Tabellensituation hat sich für Seon nicht verändert. Das Team liegt mit 16 Punkten auf Rang 12. Seon hat bisher fünfmal gewonnen, zwölfmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Seon konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Seon trifft im nächsten Spiel daheim auf HNK Adria Aarau (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (29. April) (20.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Rohr verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Für Rohr war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Rohr tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Entfelden 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 30. April statt (18.00 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Telegramm: FC Rohr 1 - FC Seon 1 4:7 (0:3) - Sportplatz Winkel, Rohr – Tore: 3. Janik Lüscher 0:1. 36. David Walti 0:2. 39. Manuel Keller 0:3. 57. Ilir Thaqi 1:3. 67. Alessio Mandolfo 1:4. 70. Raoul Valenti 1:5. 75. Martin Dreni 2:5. 79. Leonard Rashiti 3:5. 82. Martin Dreni 4:5. 85. Manuel Keller 4:6. 89. Roger Suter 4:7. – Rohr: Dardan Kryeziu, Leonard Rashiti, Gianluca Wyss, Urim Mulaj, Rino Hunziker, Martin Dreni, Radovan Radevic, Patrik Perlaska, Ilir Thaqi, Ardit Gashi, Arbnor Lleshdedaj. – Seon: Janik Lüscher, Patrick Lüscher, Ali Rezai, Roger Suter, Branko Batinic, Fabian Zeig, Manuel Keller, David Walti, Matheus Vercillo Cardoso, Kristijan Roskovic, Raoul Valenti. – Verwarnungen: 32. Urim Mulaj, 37. Martin Dreni, 38. Kristijan Roskovic – Ausschluss: 62. Urim Mulaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.