2. Liga AFV Schönenwerd-Niedergösgen verliert gegen Seriensieger Windisch Windisch setzt seine Siegesserie auch gegen Schönenwerd-Niedergösgen fort. Das 3:1 zuhause am Freitag bedeutet bereits den sechsten Vollerfolg in Serie. 19.03.2022, 08.53 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Ryan Hügi, der in der 38. Minute für Schönenwerd-Niedergösgen zum 1:0 traf. Zum Ausgleich für Windisch traf Atanas Angelov in der 71. Minute. In der 88. Minute war es erneut Atanas Angelov, der Windisch mit Function sein_ihrem Tor 2:1 in Führung brachte. Per Penalty erhöhte Gustavo Henrique De Oliveira Nogueira in der 97. Minute zum 3:1 für Windisch.

Im Spiel gab es total neun Karten. Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Windisch. Bei Schönenwerd-Niedergösgen gab es vier gelbe Karten.

Die Offensive von Windisch hat bislang häufig überzeugt: In 16 Spielen hat sie total 46 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.9 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet für Windisch die Tabellenführung. Das Team hat nach 16 Spielen 37 Punkte auf dem Konto. Das Team verbessert sich um einen Platz. Windisch hat bisher elfmal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Windisch geht es nach der Winterpause auf fremdem Terrain gegen FC Wohlen 2 (Platz 3) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 27. März (14.00 Uhr, Niedermatten, Wohlen/AG).

Mit der Niederlage rückt Schönenwerd-Niedergösgen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 27 Punkten neu Platz 5. Nach zwei Siegen in Serie verliert Schönenwerd-Niedergösgen erstmals wieder. Schönenwerd-Niedergösgen verlor zudem erstmals zuhause.

Für Schönenwerd-Niedergösgen geht es nach der Winterpause auf fremdem Terrain gegen FC Niederwil (Platz 15) weiter. Diese Begegnung findet am 26. März statt (18.00 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Telegramm: FC Windisch - FC Schönenwerd-Niedergösgen 3:1 (0:1) - Dägerli, Windisch – Tore: 38. Ryan Hügi 0:1. 71. Atanas Angelov 1:1. 88. Atanas Angelov 2:1. 97. Gustavo Henrique De Oliveira Nogueira (Penalty) 3:1. – Windisch: Shqiptar Hamdiu, Alexander Mayor, Luca Costa, Muaz Aydin, Aleksandar Angelov, Gustavo Henrique De Oliveira Nogueira, Florian Weber, Shpejtim Berisha, Atanas Angelov, Kristian Popov, Meriton Bytyqi. – Schönenwerd-Niedergö: Michael Simic, Raphael Malundama, Michael Ludäscher, Luca Liloia, Fabio Liloia, Ryan Hügi, Stephane Malundama, Jonas Hunkeler, Alessandro Grimaldi, Fabio Lo Priore, Simon Bürge. – Verwarnungen: 21. Alessandro Grimaldi, 21. Aleksandar Angelov, 21. Anas Bayazi, 53. Jonas Hunkeler, 65. Shpejtim Berisha, 88. Angelo Ponte, 94. Raphael Malundama, 94. Muaz Aydin, 95. Ryan Hügi.

Tabelle: 1. FC Windisch 16 Spiele/37 Punkte (46:23). 2. FC Sarmenstorf 15/36 (43:15), 3. FC Wohlen 2 15/29 (32:23), 4. FC Brugg 15/27 (29:25), 5. FC Schönenwerd-Niedergösgen 16/27 (37:33), 6. FC Suhr 15/25 (34:28), 7. FC Menzo Reinach 15/25 (27:28), 8. FC Lenzburg 15/23 (25:22), 9. FC Wettingen 15/22 (36:28), 10. FC Fislisbach 15/21 (32:31), 11. FC Oftringen 15/18 (41:34), 12. FC Kölliken 15/16 (32:49), 13. FC Gontenschwil 15/11 (24:41), 14. FC Küttigen 15/11 (28:39), 15. FC Niederwil 15/9 (20:45), 16. FC Gränichen 15/7 (15:37).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.03.2022 09:49 Uhr.