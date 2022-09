2. Liga AFV Schönenwerd-Niedergösgen stolpert gegen Fislisbach Überraschender Sieg für Fislisbach: Das Team auf Tabellenrang 14 hat am Freitag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Schönenwerd-Niedergösgen (2. Rang) auswärts 3:2 geschlagen. Fislisbach erreichte zugleich den ersten Saisonsieg im vierten Spiel. 03.09.2022, 14.06 Uhr

(chm)

Schönenwerd-Niedergösgen ging zunächst in Führung, als Miguel Peralta in der 6. Minute traf. Dann glich aber Christian Gasane (21.) für Fislisbach aus. Meo Till Mazzei in der 25. Minute und Christian Gasane in der 48. Minute brachten Fislisbach sodann 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Schönenwerd-Niedergösgen noch auf 2:3 heran. Simon Bürge war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 91. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Michal Kreva von Schönenwerd-Niedergösgen erhielt in der 70. Minute die gelbe Karte.

In den bisherigen Spielen ist Fislisbach nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1. Das bedeutet, dass Fislisbach die zwölftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 9 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Fislisbach verbessert sich in der Tabelle von Rang 14 auf 10. Das Team hat drei Punkte. Fislisbach hat bisher einmal gewonnen und dreimal verloren.

Für Fislisbach geht es daheim gegen FC Wettingen (Platz 6) weiter. Die Partie findet am Dienstag (6. September) statt (20.00 Uhr, Esp, Fislisbach).

Schönenwerd-Niedergösgen rutscht in der Tabelle von Rang 2 auf 4. Das Team hat sieben Punkte. Schönenwerd-Niedergösgen hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Schönenwerd-Niedergösgen verlor zudem erstmals zuhause.

Schönenwerd-Niedergösgen spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Menzo Reinach (Rang 13). Die Partie findet am Dienstag (6. September) statt (20.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Telegramm: FC Schönenwerd-Niedergösgen - FC Fislisbach 2:3 (1:3) - Inseli, Niedergösgen – Tore: 6. Miguel Peralta 1:0. 21. Christian Gasane (Penalty) 1:1.25. Meo Till Mazzei 1:2. 48. Christian Gasane 1:3. 91. Simon Bürge 2:3. – Schönenwerd-Niedergö: Lenny Hofer, Raphael Malundama, Nico Mogg, Luca Liloia, Elia Scheidegger, Michael Ludäscher, Stephane Malundama, Brayan Mayala, Michal Kreva, Miguel Peralta, Sascha Studer. – Fislisbach: Leandro Russo, Milan Gligic, Roman Müller, Dominic Volger, Brian Bosshard, Meo Till Mazzei, Christian Maier, Joao Pedro Morais Pires Pires, Ryan Allmann, Christian Gasane, Amir Nemati. – Verwarnungen: 70. Michal Kreva.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Datenstand: 03.09.2022 14:03 Uhr.

