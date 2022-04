2. Liga AFV Schönenwerd-Niedergösgen stolpert gegen Fislisbach – Guelor Mukunayi mit Siegtor Schönenwerd-Niedergösgen lag gegen Fislisbach deutlich vorne, nämlich 3:1 (29. Minute) - und verlor dennoch. Fislisbach feiert einen 4:3-Heimsieg. 27.04.2022, 09.05 Uhr

Manuel Humitsch eröffnete in der 6. Minute das Skore, als er für Fislisbach das 1:0 markierte. Gleichstand stellte Jonas Hunkeler durch seinen Treffer für Schönenwerd-Niedergösgen in der 11. Minute her. Ryan Hügi schoss Schönenwerd-Niedergösgen in der 21. Minute zur 2:1-Führung.

In der 29. Minute baute Jonas Hunkeler den Vorsprung für Schönenwerd-Niedergösgen auf zwei Tore aus (3:1). Die 35. Minute brachte für Fislisbach den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Lukas Hövel. Gleichstand (3:3) hiess es wieder in der 55. Minute, als Yannic Frei für Fislisbach traf. In der 76. Minute schoss Guelor Mukunayi Fislisbach in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Fislisbach erhielt: Raphael Pfister (85.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Schönenwerd-Niedergösgen, Raphael Malundama (75.) kassierte sie.

Fislisbach bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 30 Punkte bedeuten Rang 10. Fislisbach hat bisher neunmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Fislisbach tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Windisch an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am Freitag (29. April) statt (20.15 Uhr, Dägerli, Windisch).

Für Schönenwerd-Niedergösgen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 39 Punkten auf Rang 4. Schönenwerd-Niedergösgen hat bisher zwölfmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Schönenwerd-Niedergösgen in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Küttigen. Diese Begegnung findet am Freitag (29. April) statt (20.00 Uhr, Inseli, Niedergösgen).

Telegramm: FC Fislisbach - FC Schönenwerd-Niedergösgen 4:3 (2:3) - Esp, Fislisbach – Tore: 6. Manuel Humitsch 1:0. 11. Jonas Hunkeler 1:1. 21. Ryan Hügi 1:2. 29. Jonas Hunkeler 1:3. 35. Lukas Hövel 2:3. 55. Yannic Frei 3:3. 76. Guelor Mukunayi 4:3. – Fislisbach: Leandro Russo, Remo Peterhans, Raphael Pfister, Silvan Bär, Justin Comas, Manuel Humitsch, Lukas Hövel, Toma Culjak, Joshua Gasane, Yannic Frei, Ryan Allmann. – Schönenwerd-Niedergö: Burim Bujari, Raphael Malundama, Nico Mogg, Michael Ludäscher, Fabio Liloia, Stephane Malundama, Jonas Hunkeler, Ryan Hügi, Alessandro Grimaldi, Fabio Lo Priore, Simon Bürge. – Verwarnungen: 75. Raphael Malundama, 85. Raphael Pfister.

