2. Liga AFV Schönenwerd-Niedergösgen setzt Siegesserie auch gegen Menzo Reinach fort Schönenwerd-Niedergösgen reiht Sieg an Sieg: Gegen Menzo Reinach hat das Team am Samstag bereits den vierten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:1 24.04.2022, 04.33 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Lars Fankhauser für Menzo Reinach. In der 21. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 46. Minute, als Simon Bürge für Schönenwerd-Niedergösgen traf. In der 70. Minute war es erneut Simon Bürge, der Schönenwerd-Niedergösgen mit seinem Tor 2:1 in Führung brachte. Das letzte Tor der Partie fiel in der 100. Minute, als Roman Berner für Schönenwerd-Niedergösgen auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es total elf Karten. Bei Menzo Reinach sah Avni Hasanramaj (93.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Menzo Reinach weitere sieben gelbe Karten. Bei Schönenwerd-Niedergösgen erhielten Fabio Liloia (78.), Roman Berner (93.) und Simon Bürge (95.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Schönenwerd-Niedergösgen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.4 Mal pro Partie.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Schönenwerd-Niedergösgen. Das Team liegt mit 39 Punkten auf Rang 4. Für Schönenwerd-Niedergösgen ist es der vierte Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Schönenwerd-Niedergösgen auf fremdem Terrain mit FC Fislisbach (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am Dienstag (26. April) statt (20.15 Uhr, Esp, Fislisbach).

Nach der Niederlage büsst Menzo Reinach zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 34 Punkten auf Rang 8. Nach zwei Siegen in Serie verliert Menzo Reinach erstmals wieder.

Menzo Reinach spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Niederwil (Rang 14). Das Spiel findet am 30. April statt (18.00 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Telegramm: FC Menzo Reinach - FC Schönenwerd-Niedergösgen 1:3 (1:0) - Fluckmatt, Menziken AG – Tore: 21. Lars Fankhauser 1:0. 46. Simon Bürge 1:1. 70. Simon Bürge 1:2. 100. Roman Berner 1:3. – Menzo Reinach: Dardan Neziri, Eddy Luongo, Jan Dätwyler, Florin Hasanaj, Dario Bucher, Durim Racaj, Albert Rudaj, Damian Pignatelli, Lars Fankhauser, Milan Marjanovic, Altin Gashi. – Schönenwerd-Niedergö: Michael Simic, Raphael Malundama, Nico Mogg, Michael Ludäscher, Fabio Liloia, Stephane Malundama, Dominik Nünlist, Jonas Hunkeler, Alessandro Grimaldi, Fabio Lo Priore, Simon Bürge. – Verwarnungen: 25. Nikolay Oryachkov, 47. Dardan Neziri, 48. Florin Hasanaj, 48. Eddy Luongo, 78. Fabio Liloia, 90. Avni Hasanramaj, 93. Roman Berner, 94. Dario Bucher, 95. Simon Bürge, 101. Milan Marjanovic – Ausschluss: 93. Avni Hasanramaj.

