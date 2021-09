2. Liga AFV Schönenwerd-Niedergösgen setzt Siegesserie auch gegen Menzo Reinach fort Schönenwerd-Niedergösgen reiht Sieg an Sieg: Gegen Menzo Reinach hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:3 13.09.2021, 19.39 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Michael Ludäscher in der 9. Minute. Er traf für Schönenwerd-Niedergösgen zum 1:0. Simon Bürge erhöhte in der 37. Minute zur 2:0-Führung für Schönenwerd-Niedergösgen. In der 47. Minute verwandelte Altin Gashi erfolgreich einen Elfmeter und brachte Menzo Reinach so auf 1:2 heran.

Jonas Hunkeler erhöhte in der 59. Minute zur 3:1-Führung für Schönenwerd-Niedergösgen. Schönenwerd-Niedergösgen erhöhte in der 60. Minute seine Führung durch Jennys Hügi weiter auf 4:1. In der 78. Minute verkleinerte Atdhe Hasanramaj den Rückstand von Menzo Reinach auf 2:4. In der Schlussphase kam Menzo Reinach noch auf 3:4 heran. Nebojsa Andric war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 91. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Bei Menzo Reinach erhielten Dardan Neziri (12.), Katip Jusufi (49.) und Lars Fankhauser (70.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Schönenwerd-Niedergösgen, nämlich für Angelo Petralito (70.).

In der Abwehr gehört Schönenwerd-Niedergösgen zu den Besten: Die total 9 Gegentore in sechs Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.5 Toren pro Match (Rang 3).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Schönenwerd-Niedergösgen. Mit 13 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Schönenwerd-Niedergösgen hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Schönenwerd-Niedergösgen auf fremdem Terrain mit FC Küttigen (Rang 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 18. September statt (18.00 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Nach der Niederlage büsst Menzo Reinach einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 11. Menzo Reinach hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Menzo Reinach geht es daheim gegen FC Niederwil (Platz 15) weiter. Das Spiel findet am 18. September statt (18.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Telegramm: FC Schönenwerd-Niedergösgen - FC Menzo Reinach 4:3 (2:0) - Inseli, Niedergösgen – Tore: 9. Michael Ludäscher 1:0. 37. Simon Bürge 2:0. 47. Altin Gashi (Penalty) 2:1.59. Jonas Hunkeler 3:1. 60. Jennys Hügi 4:1. 78. Atdhe Hasanramaj 4:2. 91. Nebojsa Andric 4:3. – Schönenwerd-Niedergö: Michael Simic, Raphael Malundama, Fabio Liloia, Michael Ludäscher, Jennys Hügi, Dominik Nünlist, Fabio Lo Priore, Angelo Petralito, Jonas Hunkeler, Simon Bürge, Alessandro Grimaldi. – Menzo Reinach: Dardan Neziri, Eddy Luongo, Jan Dätwyler, Avni Hasanramaj, Dario Bucher, Lars Fankhauser, Katip Jusufi, Valter Bekaj, Kastriot Hasanramaj, Burim Hasanramaj, Altin Gashi. – Verwarnungen: 12. Dardan Neziri, 49. Katip Jusufi, 70. Angelo Petralito, 70. Lars Fankhauser.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga AFV: FC Lenzburg - FC Wohlen 2 0:1, FC Kölliken - FC Suhr 6:2, FC Schönenwerd-Niedergösgen - FC Menzo Reinach 4:3, FC Niederwil - FC Wettingen 3:3, FC Gontenschwil - FC Küttigen 0:2, FC Gränichen - FC Oftringen 1:5

Tabelle: 1. FC Sarmenstorf 6 Spiele/18 Punkte (21:2). 2. FC Schönenwerd-Niedergösgen 6/13 (15:9), 3. FC Oftringen 6/12 (18:14), 4. FC Windisch 6/11 (14:9), 5. FC Brugg 6/10 (9:10), 6. FC Suhr 6/10 (16:13), 7. FC Fislisbach 6/10 (15:9), 8. FC Lenzburg 6/9 (10:8), 9. FC Wohlen 2 6/9 (8:11), 10. FC Wettingen 6/8 (20:14), 11. FC Menzo Reinach 6/7 (9:12), 12. FC Kölliken 6/7 (16:24), 13. FC Küttigen 6/6 (14:13), 14. FC Gontenschwil 6/5 (9:14), 15. FC Niederwil 6/2 (4:19), 16. FC Gränichen 6/0 (4:21).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga AFV finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.09.2021 19:36 Uhr.

