2. Liga AFV Schönenwerd-Niedergösgen mit drei Punkten auswärts gegen Sarmenstorf Sieg für Schönenwerd-Niedergösgen: Gegen Sarmenstorf gewinnt das Team am Dienstag auswärts 3:1. 31.08.2022, 06.29 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Luca Liloia, der in der 13. Minute für Schönenwerd-Niedergösgen zum 1:0 traf. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Schönenwerd-Niedergösgen stellte Michal Kreva in Minute 48 her. Dank dem Treffer von Alain Schultz (57.) reduzierte sich der Rückstand für Sarmenstorf auf ein Tor (1:2). Das letzte Tor der Partie fiel in der 77. Minute, als Miguel Peralta die Führung für Schönenwerd-Niedergösgen auf 3:1 erhöhte.

Bei Schönenwerd-Niedergösgen sah Fabio Liloia (56.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Fabio Liloia (30.), Miguel Peralta (62.) und Stephane Malundama (76.). Bei Sarmenstorf sah Hans Huber (88.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine.

Mit einem Tore-Schnitt von 3.3 Toren pro Spiel ist Schönenwerd-Niedergösgen bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Sarmenstorf ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 2.7 Tore pro Partie (Rang 11).

In der Tabelle verbessert sich Schönenwerd-Niedergösgen von Rang 8 auf 2. Das Team hat sieben Punkte. Schönenwerd-Niedergösgen hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Schönenwerd-Niedergösgen spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Fislisbach (Rang 14). Das Spiel findet am Freitag (2. September) statt (20.15 Uhr, Inseli, Niedergösgen).

Unverändert liegt Sarmenstorf auf Rang 9. Das Team hat vier Punkte. Sarmenstorf hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Sarmenstorf spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Wettingen (Platz 5). Die Partie findet am Samstag (3. September) statt (18.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Telegramm: FC Sarmenstorf - FC Schönenwerd-Niedergösgen 1:3 (0:1) - Bühlmoos, Sarmenstorf – Tore: 13. Luca Liloia 0:1. 48. Michal Kreva 0:2. 57. Alain Schultz 1:2. 77. Miguel Peralta 1:3. – Sarmenstorf: Silvan Sigg, Pascal Lindenmann, Markus Wyss, Fabian Winkler, Jeremy Iten, Denis Dubler, Michael Stutz, Michael Rupp, Alvaro Goncalves Apolinario, Alain Schultz, Fabio Huber. – Schönenwerd-Niedergö: Lenny Hofer, Dominik Nünlist, Luca Liloia, Fabio Liloia, Fabio Lo Priore, Michael Ludäscher, Stephane Malundama, Jonas Hunkeler, Michal Kreva, Miguel Peralta, Alessandro Grimaldi. – Verwarnungen: 30. Fabio Liloia, 62. Miguel Peralta, 76. Stephane Malundama – Ausschlüsse: 56. Fabio Liloia, 88. Hans Huber.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.08.2022 06:25 Uhr.