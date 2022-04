2. Liga AFV Schönenwerd-Niedergösgen holt sich drei Punkte gegen Wettingen Schönenwerd-Niedergösgen gewinnt am Mittwoch zuhause gegen Wettingen 2:0. 14.04.2022, 10.51 Uhr

(chm)

Simon Bürge schoss Schönenwerd-Niedergösgen in der 9. Minute zur 1:0-Führung. Simon Bürge war es auch, der in der 49. Minute Schönenwerd-Niedergösgen weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Ryan Hügi von Schönenwerd-Niedergösgen erhielt in der 23. Minute die gelbe Karte.

Schönenwerd-Niedergösgen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 33 Punkten auf Rang 6. Schönenwerd-Niedergösgen hat bisher zehnmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Schönenwerd-Niedergösgen zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Sarmenstorf. Das Spiel findet am 19. April statt (20.00 Uhr, Inseli, Niedergösgen).

Für Wettingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 9. Wettingen hat bisher achtmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Wettingen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Kölliken (Platz 12). Diese Begegnung findet am 19. April statt (20.00 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Telegramm: FC Schönenwerd-Niedergösgen - FC Wettingen 2:0 (1:0) - Inseli, Niedergösgen – Tore: 9. Simon Bürge 1:0. 49. Simon Bürge 2:0. – Schönenwerd-Niedergö: Michael Simic, Dominik Nünlist, Raphael Malundama, Michael Ludäscher, Luca Liloia, Stephane Malundama, Ryan Hügi, Jonas Hunkeler, Alessandro Grimaldi, Fabio Lo Priore, Simon Bürge. – Wettingen: Roman Heiniger, Giulian Hard, Ivan Talarico, Alnord Feta, Emanuel Iuliano, Almedin Qerimi, Stefano Imbrogno, Boris Dabic, Hakan Sinani, Jacopo Canzian, Raoul Canzian. – Verwarnungen: 23. Ryan Hügi.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

