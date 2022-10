2. Liga AFV Schönenwerd-Niedergösgen holt sich drei Punkte gegen Frick Schönenwerd-Niedergösgen gewinnt am Samstag zuhause gegen Frick 4:2. 24.10.2022, 15.19 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Schönenwerd-Niedergösgen: Raphael Malundama brachte seine Mannschaft in der 18. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand war in der 36. Minute hergestellt: Lars Weidmann traf für Frick. Raphael Malundama brachte Schönenwerd-Niedergösgen 2:1 in Führung (49. Minute).

Gleichstand war in der 76. Minute hergestellt: Levin Kessler traf für Frick. In der 85. Minute war es an Alessandro Grimaldi, Schönenwerd-Niedergösgen 3:2 in Führung zu bringen. Das letzte Tor der Partie fiel in der 90. Minute, als Michal Kreva für Schönenwerd-Niedergösgen auf 4:2 erhöhte.

Bei Schönenwerd-Niedergösgen erhielten Michael Ludäscher (36.), Raphael Malundama (41.) und Stephane Malundama (75.) eine gelbe Karte. Bei Frick erhielten Luke Müller (16.) und Levin Kessler (71.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Schönenwerd-Niedergösgen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 41 Tore in zwölf Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.4 Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Schönenwerd-Niedergösgen. Mit 24 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Schönenwerd-Niedergösgen ist es bereits der siebte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat fünfmal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Drei Spiele von Schönenwerd-Niedergösgen gingen unentschieden aus.

Schönenwerd-Niedergösgen tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Suhr an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 28. Oktober statt (20.00 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Nach der Niederlage büsst Frick einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 14 Punkten auf Rang 9. Frick hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Frick spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Wettingen (Platz 4). Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (17.30 Uhr, Ebnet, Frick).

Telegramm: FC Schönenwerd-Niedergösgen - FC Frick 4:2 (1:1) - Inseli, Niedergösgen – Tore: 18. Raphael Malundama 1:0. 36. Lars Weidmann 1:1. 49. Raphael Malundama 2:1. 76. Levin Kessler 2:2. 85. Alessandro Grimaldi 3:2. 90. Michal Kreva 4:2. – Schönenwerd-Niedergö: Lenny Hofer, Raphael Malundama, Michael Ludäscher, Fabio Liloia, Fabio Lo Priore, Stephane Malundama, Dominik Nünlist, Brayan Mayala, Simon Bürge, Michal Kreva, Sascha Studer. – Frick: Gabriel Herzog, Gian Luca Venzin, Lars Weidmann, Luca Kasper, Alain Saner, Luke Müller, Levin Kessler, Raphael Leuthard, Fabian Sidler, Meris Habibija, Halil Karadal. – Verwarnungen: 16. Luke Müller, 36. Michael Ludäscher, 41. Raphael Malundama, 71. Levin Kessler, 75. Stephane Malundama.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Datenstand: 24.10.2022 11:53 Uhr.

