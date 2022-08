2. Liga AFV Schönenwerd-Niedergösgen gewinnt zum Auftakt deutlich gegen Oftringen – Vier Treffer für Sascha Studer Sieg für Schönenwerd-Niedergösgen gegen Oftringen zum Saisonauftakt. Das Resultat: 5:0. 13.08.2022, 22.18 Uhr

(chm)

In der 35. Minute gelang Luca Liloia der Führungstreffer zum 1:0 für Schönenwerd-Niedergösgen. Schönenwerd-Niedergösgen baute die Führung in der 60. Minute (Sascha Studer) weiter aus (2:0). Erneut Sascha Studer traf in der 67. Minute auch zum 3:0 für Schönenwerd-Niedergösgen.

In der 77. Minute traf Sascha Studer bereits wieder. Er erhöhte auf 4:0 für Schönenwerd-Niedergösgen. Erneut Sascha Studer traf in der 86. Minute auch zum 5:0 für Schönenwerd-Niedergösgen.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Nach dem ersten Spiel steht Schönenwerd-Niedergösgen auf dem ersten Rang. Im nächsten Spiel trifft Schönenwerd-Niedergösgen in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das siebtplatzierte FC Wettingen. Diese Begegnung findet am 20. August statt (17.30 Uhr, Inseli, Niedergösgen).

In der Tabelle steht Oftringen nach dem ersten Spiel auf Rang 14. Oftringen tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Baden 1897 2 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 20. August statt (18.00 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Telegramm: FC Schönenwerd-Niedergösgen - FC Oftringen 5:0 (1:0) - Inseli, Niedergösgen – Tore: 35. Luca Liloia 1:0. 60. Sascha Studer 2:0. 67. Sascha Studer 3:0. 77. Sascha Studer 4:0. 86. Sascha Studer 5:0. – Schönenwerd-Niedergö: Lenny Hofer, Raphael Malundama, Nico Mogg, Luca Liloia, Fabio Liloia, Stephane Malundama, Dominik Nünlist, Alessandro Grimaldi, Miguel Peralta, Simon Bürge, Fabio Lo Priore. – Oftringen: Nikola Tegeltija, Kevin Müller, Zelimir Skopljak, Alessio Murabito, Nikos Giannoudis, Dario Baumann, Daniel Do Sul Almeida, Mattia Marino, David Do Sul Almeida, Alessandro Anastasio, Daniele D Ovidio. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

