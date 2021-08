2. Liga AFV Schönenwerd-Niedergösgen gewinnt klar gegen Niederwil Schönenwerd-Niedergösgen behielt im Spiel gegen Niederwil am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:0. 23.08.2021, 20.43 Uhr

(chm)

In der 37. Minute schoss Ryan Hügi Schönenwerd-Niedergösgen mittels Elfmeter in Führung (1:0). Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Schönenwerd-Niedergösgen stellte Fabio Lo Priore in Minute 54 her. Jonas Hunkeler schoss das 3:0 (92. Minute) für Schönenwerd-Niedergösgen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Schönenwerd-Niedergösgen liegt nach Spiel 2 mit vier Punkten auf Rang 5. Schönenwerd-Niedergösgen trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf das stark gestartete Team FC Sarmenstorf. Die Partie findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Nach dem zweiten Spiel steht Niederwil mit null Punkten auf dem zwölften Rang. Niederwil spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Windisch. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (17.30 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Telegramm: FC Schönenwerd-Niedergösgen - FC Niederwil 3:0 (1:0) - Inseli, Niedergösgen – Tore: 37. Ryan Hügi (Penalty) 1:0.54. Fabio Lo Priore 2:0. 92. Jonas Hunkeler 3:0. – Schönenwerd-Niedergö: Michael Simic, Dominik Nünlist, Ryan Hügi, Raphael Malundama, Elia Scheidegger, Simon Bürge, Fabio Lo Priore, Stephane Malundama, Michael Ludäscher, Jonas Hunkeler, Robbie von Felten. – Niederwil: Simon Zimmermann, Simon Haas, Luca Angst, Casey Specker, Rafael Schertenleib, Livio Rey, Jamie Specker, Joel Rey, Noah Schwegler, Joel Insaurralde, Marino Feurer. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga AFV: FC Lenzburg - FC Wettingen 3:1, FC Kölliken - FC Fislisbach 3:5, FC Schönenwerd-Niedergösgen - FC Niederwil 3:0, FC Oftringen - FC Suhr 4:3, FC Brugg - FC Küttigen 1:0, FC Gontenschwil - FC Sarmenstorf 0:5, FC Gränichen - FC Menzo Reinach 1:2

Tabelle: 1. FC Brugg 2 Spiele/6 Punkte (5:2). 2. FC Oftringen 2/6 (7:4), 3. FC Sarmenstorf 2/6 (11:1), 4. FC Fislisbach 2/6 (9:4), 5. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2/4 (4:1), 6. FC Windisch 2/4 (4:2), 7. FC Gontenschwil 2/3 (3:5), 8. FC Wettingen 2/3 (4:3), 9. FC Menzo Reinach 2/3 (4:5), 10. FC Suhr 2/3 (9:4), 11. FC Lenzburg 2/3 (4:5), 12. FC Niederwil 2/0 (0:6), 13. FC Gränichen 2/0 (1:5), 14. FC Kölliken 2/0 (4:11), 15. FC Wohlen 2 2/0 (1:9), 16. FC Küttigen 2/0 (1:4).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga AFV finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.08.2021 20:40 Uhr.