4. Liga, Gruppe 1 Schönenwerd-Niedergösgen bezwingt Schöftland – Entscheidung in der Schlussminute Sieg für Schönenwerd-Niedergösgen: Gegen Schöftland gewinnt das Team am Mittwoch zuhause 2:1. 09.09.2021, 20.22 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Schönenwerd-Niedergösgen gelang Alex Alexandrov in der 90. Minute. In der 28. Minute hatte Juan Cavenaghi Schönenwerd-Niedergösgen in Führung gebracht. Der Ausgleich für Schöftland fiel in der 58. Minute durch Dennis Hunziker.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Schönenwerd-Niedergösgen für Juan Cavenaghi (39.) und Endrit Nuhi (45.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Schöftland, Lukas Getzmann (65.) kassierte sie.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Schönenwerd-Niedergösgen. Sieben Punkte bedeuten Rang 9. Für Schönenwerd-Niedergösgen ist es der zweite Sieg in Serie. Schönenwerd-Niedergösgen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Schönenwerd-Niedergösgen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Kölliken 2a (Platz 12). Diese Begegnung findet am Samstag (11. September) statt (20.15 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Nach der Niederlage büsst Schöftland zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 10. Schöftland hat bisher zweimal gewonnen und dreimal verloren.

Schöftland spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Masis Aarau (Platz 5). Das Spiel findet am 14. September statt (20.15 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland).

Telegramm: FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b - SC Schöftland 3 2:1 (1:0) - Sportplatz Feld, Schönenwerd – Tore: 28. Juan Cavenaghi 1:0. 58. Dennis Hunziker 1:1. 90. Alex Alexandrov 2:1. – Schönenwerd-Niedergö: Lorenzo Restivo, Kevin Brasser, Juan Cavenaghi, Endrit Nuhi, Raffaele Pizzipaolo, Michel Heer, Leonard Morina, Ilir Shatrolli, Davide Saccullo, Manuel David Peralta Gonzalez, Renzo Rettenmund. – Schöftland: Pascal Heri, Lukas Leuenberger, Lukas Getzmann, Pascal Ernst, Silvan Ryser, Fabio Panduri, Pascal Barmettler, Mirco Hilfiker, Ramon Schlatter, Dennis Hunziker, Nick Schär. – Verwarnungen: 39. Juan Cavenaghi, 45. Endrit Nuhi, 65. Lukas Getzmann.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b - SC Schöftland 3 2:1, FC Masis Aarau - FC Ljiljan 8:2

Tabelle: 1. FC Gränichen 2 5 Spiele/13 Punkte (16:3). 2. FC Rothrist 2 5/10 (23:10), 3. FC Aarburg 1 5/10 (12:9), 4. FC Oftringen 2 4/9 (11:9), 5. FC Masis Aarau 5/9 (15:10), 6. SC Zofingen 2 5/9 (15:6), 7. FC Suhr 2 5/9 (13:15), 8. FC Muhen 1 5/7 (11:12), 9. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b 5/7 (11:10), 10. SC Schöftland 3 5/6 (13:10), 11. FC Entfelden 2 5/4 (6:9), 12. FC Kölliken 2a 4/3 (10:16), 13. FC Aarau 3/0 (1:7), 14. FC Ljiljan 5/0 (6:37).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.09.2021 20:19 Uhr.