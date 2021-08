4. Liga, Gruppe 2 Schönenwerd-Niedergösgen bezwingt im Auftaktspiel auswärts Türkiyemspor – Robbie von Felten entscheidet Spiel Im ersten Spiel der neuen Saison gewinnt Schönenwerd-Niedergösgen auswärts gegen Türkiyemspor 3:2. 17.08.2021, 00.08 Uhr

(chm)

Schönenwerd-Niedergösgen ging bis in die 37. Minute mit 2:0 in Führung. Es trafen: Robbie von Felten in der 19. Minute und Fabian Souto in der 37. Minute. Allerdings schaffte Türkiyemspor in der 52. Minute den Anschlusstreffer (Egehan Özdemir) und in der 64. Minute den Ausgleich (Özgür Koçan). Der Siegtreffer fiel in der 77. Minute durch Robbie von Felten.

Bei Schönenwerd-Niedergösgen sah Cebrail Sonzamanci (83.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Cebrail Sonzamanci (14.) und Elmin Osmanovic (92.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Türkiyemspor, Semih Akcaoglu (70.) kassierte sie.

Schönenwerd-Niedergösgen liegt nach Spiel 1 auf Rang 5. Im nächsten Spiel kriegt es Schönenwerd-Niedergösgen zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Buchs 2 zu tun. Diese Begegnung findet am 20. August statt (20.00 Uhr, Inseli, Niedergösgen).

Türkiyemspor reiht sich nach dem Spiel auf Rang 10 ein. Türkiyemspor spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Kölliken 2b. Diese Begegnung findet am 20. August statt (20.00 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Telegramm: FC Türkiyemspor 1 - FC Schönenwerd-Niedergösgen 2a 2:3 (0:2) - Sportanlage Schachen Aarau, Aarau – Tore: 19. Robbie von Felten 0:1. 37. Fabian Souto 0:2. 52. Egehan Özdemir 1:2. 64. Özgür Koçan 2:2. 77. Robbie von Felten 2:3. – Türkiyemspor: Yasin Mert Uysal, Abdul Qadir Yoldash, Tugay Tugan, Onur Cihan, Firat Benli, Mazlum Özdemir, Sirac Akyol, Atakan Baysal, Semih Akcaoglu, Özgür Koçan, Egehan Özdemir. – Schönenwerd-Niedergö: Jon Pereira De Matos, Tobias Rosamilia, Nico Mogg, Cebrail Sonzamanci, Fabio Schnydrig, Matias Muto, Fabian Souto, Mario Gavric, Elmin Osmanovic, Manuel Francescone, Robbie von Felten. – Verwarnungen: 14. Cebrail Sonzamanci, 70. Semih Akcaoglu, 92. Elmin Osmanovic – Ausschluss: 83. Cebrail Sonzamanci.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Seon 2 - FC Rupperswil 2 3:5, FC Buchs 2 - FC Niederlenz 1 0:0, SC Seengen 1 - FC Gontenschwil 2 5:1, FC Türkiyemspor 1 - FC Schönenwerd-Niedergösgen 2a 2:3

Tabelle: 1. SC Seengen 1 1 Spiel/3 Punkte (5:1). 2. FC Rupperswil 2 1/3 (5:3), 3. FC Ataspor 1/3 (3:1), 4. FC Villmergen 2a 1/3 (2:0), 5. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2a 1/3 (3:2), 6. FC Buchs 2 1/1 (0:0), 7. FC Niederlenz 1 1/1 (0:0), 8. FC Menzo Reinach 2 0/0 (0:0), 9. FC Sarmenstorf 2a 0/0 (0:0), 10. FC Türkiyemspor 1 1/0 (2:3), 11. FC Seon 2 1/0 (3:5), 12. FC Erlinsbach 2 1/0 (1:3), 13. FC Kölliken 2b 1/0 (0:2), 14. FC Gontenschwil 2 1/0 (1:5).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.08.2021 00:05 Uhr.