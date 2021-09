3. Liga, Gruppe 1 Schöftland verliert gegen Seriensieger Entfelden Entfelden setzt seine Siegesserie auch gegen Schöftland fort. Das 4:1 zuhause am Dienstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge. 01.09.2021, 14.29 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Fisnik Nuhi, der in der 35. Minute für Entfelden zum 1:0 traf. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Entfelden stellte Suajb Seljmani in Minute 40 her. In der 52. Minute gelang Schöftland (Nick Schär) der Anschlusstreffer (1:2).

In der 81. Minute baute Gil den Vorsprung für Entfelden auf zwei Tore aus (3:1). Das letzte Tor der Partie erzielte Florian Scherer, der in der 87. Minute die Führung für Entfelden auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Entfelden für Sascha Vogel (30.) und Alessandro Busto (78.). Eine Verwarnung gab es für Schöftland, nämlich für Jonas Müller (5.).

Entfelden liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 1. Das Team hat zwölf Punkte. Entfelden hat bisher immer gewonnen, nämlich viermal.

Entfelden spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Seon 1 (Rang 9). Diese Begegnung findet am Freitag (3. September) statt (20.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Schöftland steht in der Tabelle neu auf Rang 11 (zuvor: 9). Das Team hat drei Punkte. Schöftland hat bisher einmal gewonnen und dreimal verloren.

Für Schöftland geht es daheim gegen FC Lenzburg 2 (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (3. September) (20.15 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland).

Telegramm: FC Entfelden 1 - SC Schöftland 2 4:1 (2:0) - Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden – Tore: 35. Fisnik Nuhi 1:0. 40. Suajb Seljmani 2:0. 52. Nick Schär 2:1. 81. Gil 3:1. 87. Florian Scherer 4:1. – Entfelden: Roger Küng, Dario Picciolo, Leutrim Agushi, Atdhe Kadrijaj, Juan Carlos Brugger, Alessandro Busto, Suajb Seljmani, Sascha Vogel, Davide Ragusa, Fisnik Nuhi, Tiziano Battaglini. – Schöftland: Julian Dörfler, Kristian Feher, Jonas Müller, Keiren Trachsel, Sven Thomann, Nick Schär, Dennis Pregla, Nicolas Aufdenblatten, Simon Olivera, Patrick Rudin, Roman Leuenberger. – Verwarnungen: 5. Jonas Müller, 30. Sascha Vogel, 78. Alessandro Busto.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Frick 1b - HNK Adria Aarau 3:1, FC Othmarsingen 1 - FC Seon 1 0:3, FC Beinwil am See 1 - FC Rohr 1 6:1, FC Buchs 1 - FC Küttigen 2 3:2, FC Rupperswil 1 - FC Rothrist 1 0:1, FC Erlinsbach 1 - FC Lenzburg 2 2:1, FC Entfelden 1 - SC Schöftland 2 4:1

Tabelle: 1. FC Entfelden 1 4 Spiele/12 Punkte (17:3). 2. FC Frick 1b 4/12 (12:6), 3. FC Rothrist 1 4/12 (15:1), 4. FC Buchs 1 4/12 (9:4), 5. FC Erlinsbach 1 4/9 (8:8), 6. FC Lenzburg 2 4/6 (9:6), 7. FC Küttigen 2 4/6 (6:8), 8. FC Beinwil am See 1 4/4 (10:10), 9. FC Seon 1 4/4 (10:10), 10. FC Othmarsingen 1 4/3 (7:10), 11. SC Schöftland 2 4/3 (6:14), 12. HNK Adria Aarau 4/0 (2:18), 13. FC Rohr 1 4/0 (3:12), 14. FC Rupperswil 1 4/0 (4:8).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.09.2021 14:26 Uhr.