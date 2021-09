4. Liga, Gruppe 1 Schöftland und Oftringen spielen unentschieden Im Spiel zwischen Schöftland und Oftringen gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden. 26.09.2021, 16.15 Uhr

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. In der 66. Minute schoss Rafaël Erb das 0:1. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 77. Minute traf Steven Schär für Schöftland.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Schöftland bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit zehn Punkten liegt das Team auf Rang 10. Schöftland hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Schöftland auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Entfelden 2 (Platz 9) zu tun. Die Partie findet am Mittwoch (29. September) statt (20.15 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Für Oftringen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 2. Oftringen hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Oftringen spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Kölliken 2a (Rang 12). Das Spiel findet am Mittwoch (29. September) statt (20.00 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Telegramm: SC Schöftland 3 - FC Oftringen 2 1:1 (0:0) - Sportanlage Rütimatten, Schöftland – Tore: 66. Rafaël Erb 0:1. 77. Steven Schär 1:1. – Schöftland: Pascal Heri, Christoph Gerhard, Lukas Getzmann, Pascal Barmettler, Silvan Ryser, Jonas Müller, Manuel Toplanaj, Mirco Hilfiker, Oliver Lardon, Noel Frei, Dennis Hunziker. – Oftringen: Mikail Simsek, Muhammet Zeray, Emircan Durgut, Lukas Woodtli, Emir Rakovic, Alessandro Anastasio, Yusuf Anac, Fabio Eng, Rafaël Erb, Hasan Elmali, Yasam Simsek. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Aarburg 1 - FC Masis Aarau 5:2, FC Ljiljan - FC Entfelden 2 0:1, SC Schöftland 3 - FC Oftringen 2 1:1, FC Rothrist 2 - FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b 0:2, FC Kölliken 2a - FC Muhen 1 0:4

Tabelle: 1. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b 8 Spiele/16 Punkte (18:13). 2. FC Oftringen 2 7/14 (16:12), 3. FC Gränichen 2 7/14 (17:7), 4. FC Muhen 1 8/14 (21:16), 5. FC Aarburg 1 8/14 (20:15), 6. FC Suhr 2 7/13 (22:18), 7. SC Zofingen 2 6/12 (20:7), 8. FC Masis Aarau 8/12 (29:19), 9. FC Entfelden 2 8/11 (13:12), 10. SC Schöftland 3 8/10 (17:14), 11. FC Rothrist 2 8/10 (25:24), 12. FC Kölliken 2a 8/4 (16:37), 13. FC Aarau 5/2 (6:12), 14. FC Ljiljan 8/1 (12:46).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2021 16:11 Uhr.

