4. Liga, Gruppe 1 Schöftland setzt Siegesserie auch gegen Muhen fort – Entscheidung in der Schlussminute Schöftland reiht Sieg an Sieg: Gegen Muhen hat das Team am Samstag bereits den vierten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 2:1 31.10.2022, 00.15 Uhr

Der Siegtreffer für Schöftland gelang Steven Schär in der 93. Minute. In der 5. Minute hatte Cédric Sagliocco Schöftland in Führung gebracht. Der Ausgleich für Muhen fiel in der 67. Minute durch Blerjan Zeqa.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Schöftland kassierte vier gelbe Karten. Bei Muhen erhielten Robin Reding (17.) und Jean Luc Stecher (88.) eine gelbe Karte.

Schöftland hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 3.8 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 13 Spielen, in denen die Offensive 49 Tore erzielte.

Schöftland machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 25 Punkten auf Rang 3. Schöftland hat bisher achtmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Schöftland ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach der Niederlage büsst Muhen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 19 Punkten auf Rang 8. Muhen hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Muhen ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Muhen - SC Schöftland 3 1:2 (0:1) - Breite/Gemeinde, Muhen – Tore: 5. Cédric Sagliocco (Penalty) 0:1.67. Blerjan Zeqa 1:1. 93. Steven Schär 1:2. – Muhen: Simon Peter, Simon Baumann, Sherom Lüscher, Rafael Kobel, Robin Reding, Nico Keisker, Simon Keisker, Chiel Stecher, Nils Amrein, Lukas Keisker, Blerjan Zeqa. – Schöftland: Michael Steiner, Lars Bigler, Philipp Meier, Raffael Limberger, Pascal Ernst, Jonas Müller, Cédric Sagliocco, Yannick Jauch, Dennis Hunziker, Dario Gerber, Joël Sagliocco. – Verwarnungen: 17. Robin Reding, 23. Joël Sagliocco, 69. Lars Bigler, 76. Dennis Hunziker, 81. Louis Hauri, 88. Jean Luc Stecher.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

