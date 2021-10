4. Liga, Gruppe 1 Schöftland bezwingt Kölliken – Yannick Jauch als Matchwinner Schöftland gewinnt am Samstag zuhause gegen Kölliken 2:1. 23.10.2021, 23.20 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Schöftland gelang Yannick Jauch in der 80. Minute. In der 5. Minute hatte Lukas Getzmann Schöftland in Führung gebracht. Der Ausgleich für Kölliken fiel in der 19. Minute durch Sinan Ibisi.

Bei Schöftland erhielten Oliver Lardon (9.) und Steven Schär (76.) eine gelbe Karte. Bei Kölliken erhielten Meriton Nuhiu (24.) und Emiliano La Villa (34.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Schöftland zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 13 Spielen, in denen die Defensive 21 Tore hinnehmen musste (Rang 2).

Schöftland machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 21 Punkten auf Rang 6. Schöftland hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Schöftland ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Kölliken hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 12. Für Kölliken war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Kölliken ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: SC Schöftland 3 - FC Kölliken 2a 2:1 (1:1) - Sportanlage Rütimatten, Schöftland – Tore: 5. Lukas Getzmann (Penalty) 1:0.19. Sinan Ibisi 1:1. 80. Yannick Jauch 2:1. – Schöftland: Pascal Heri, Christoph Gerhard, Lukas Getzmann, Pascal Barmettler, Pascal Ernst, Oliver Lardon, Manuel Toplanaj, Noel Frei, Silvan Ryser, Steven Schär, Dennis Hunziker. – Kölliken: Ramon Eberle, Jérôme Torgler, Lukas Bucher, Emiliano La Villa, Raymon Corsi, Naweed Aria, André Miguel Rato Caeiro, Meriton Nuhiu, Mark Canaj, Nicolas Wyss, Sinan Ibisi. – Verwarnungen: 9. Oliver Lardon, 24. Meriton Nuhiu, 34. Emiliano La Villa, 76. Steven Schär.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: SC Schöftland 3 - FC Kölliken 2a 2:1, FC Entfelden 2 - SC Zofingen 2 1:4, FC Muhen 1 - FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b 2:0, FC Masis Aarau - FC Aarau 3:2, FC Ljiljan - FC Aarburg 1 3:7, FC Gränichen 2 - FC Rothrist 2 2:6

Tabelle: 1. SC Zofingen 2 12 Spiele/27 Punkte (38:13). 2. FC Aarburg 1 13/27 (43:23), 3. FC Masis Aarau 12/24 (43:28), 4. FC Muhen 1 13/24 (34:28), 5. FC Oftringen 2 12/21 (24:25), 6. SC Schöftland 3 13/21 (30:21), 7. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b 13/20 (26:22), 8. FC Gränichen 2 12/19 (33:23), 9. FC Rothrist 2 13/19 (42:38), 10. FC Suhr 2 11/15 (29:28), 11. FC Entfelden 2 13/11 (16:29), 12. FC Kölliken 2a 13/8 (26:46), 13. FC Aarau 11/6 (16:26), 14. FC Ljiljan 13/4 (21:71).

