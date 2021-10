3. Liga, Gruppe 1 Schöftland beendet Niederlagenserie gegen Rohr Erfolgserlebnis für Schöftland: Nach drei Niederlagen in Folge siegt das Team am Freitag auswärts gegen Rohr 3:1. 16.10.2021, 15.56 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für Schöftland: Colin Galligani brachte seine Mannschaft in der 2. Minute 1:0 in Führung. Rohr glich in der 29. Minute durch Patrik Prlaskaj aus. Colin Galligani traf in der 58. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Schöftland. Das letzte Tor der Partie fiel in der 88. Minute, als Fabio Panduri die Führung für Schöftland auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Schöftland erhielten Cedric Galligani (32.), Colin Galligani (48.) und Nicolas Aufdenblatten (91.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Rohr für Valmir Selimi (26.), Valdrin Selimi (27.) und Martin Dreni (70.).

Zahlreiche Gegentore sind für Rohr ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3.4 Tore pro Partie (Rang 13).

Schöftland bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Zehn Punkte bedeuten Rang 12. Schöftland hat bisher dreimal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Schöftland trifft im nächsten Spiel daheim auf HNK Adria Aarau (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 24. Oktober statt (10.30 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland).

Rohr verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Rohr hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Zehn Spiele gingen verloren.

Mit dem siebtplatzierten FC Erlinsbach 1 kriegt es Rohr als nächstes auf fremdem Terrain mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am Dienstag (19. Oktober) statt (20.15 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Telegramm: FC Rohr 1 - SC Schöftland 2 1:3 (1:1) - Sportplatz Winkel, Rohr – Tore: 2. Colin Galligani 0:1. 29. Patrik Prlaskaj 1:1. 58. Colin Galligani 1:2. 88. Fabio Panduri 1:3. – Rohr: Edin Uzunovic, Adnan Malagic, Gianluca Wyss, Valmir Selimi, Loris Rea, Valdrin Selimi, Leonard Rashiti, Rino Hunziker, Patrik Prlaskaj, Martin Dreni, Arbnor Lleshdedaj. – Schöftland: Julian Dörfler, Kristian Feher, Troy Hischier, Keiren Trachsel, Cedric Galligani, Ramon Schlatter, Dennis Pregla, Nicolas Aufdenblatten, Nick Schär, Colin Galligani, Roman Leuenberger. – Verwarnungen: 26. Valmir Selimi, 27. Valdrin Selimi, 32. Cedric Galligani, 48. Colin Galligani, 70. Martin Dreni, 91. Nicolas Aufdenblatten.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Seon 1 - FC Lenzburg 2 2:3, FC Rohr 1 - SC Schöftland 2 1:3

Tabelle: 1. FC Rothrist 1 11 Spiele/33 Punkte (43:8). 2. FC Entfelden 1 11/30 (40:12), 3. FC Buchs 1 11/24 (22:14), 4. FC Beinwil am See 1 11/20 (21:18), 5. FC Frick 1b 11/18 (23:25), 6. FC Othmarsingen 1 11/18 (31:20), 7. FC Erlinsbach 1 10/15 (17:20), 8. FC Küttigen 2 11/14 (18:21), 9. FC Lenzburg 2 12/14 (23:25), 10. FC Seon 1 12/13 (31:32), 11. FC Rupperswil 1 11/11 (18:20), 12. SC Schöftland 2 12/10 (20:37), 13. HNK Adria Aarau 11/4 (7:39), 14. FC Rohr 1 11/1 (14:37).

