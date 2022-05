4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde Schinznach Bad setzt Siegesserie auch gegen Merenschwand fort Schinznach Bad setzt seine Siegesserie auch gegen Merenschwand fort. Das 5:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 29.05.2022, 12.16 Uhr

(chm)

Schon früh setzte Schinznach Bad dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 1. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 4:0 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Schinznach Bad noch auf 5:1.

Merenschwand war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 72. Minute zum zwischenzeitlichen 1:5.

Die Torschützen für Schinznach Bad waren: Markelian Gjomarkaj (2 Treffer), Nrec Nikolla (1 Treffer), Nicola Pruijs (1 Treffer) und Elpidio Cristofaro (1 Treffer). Einziger Torschütze für Merenschwand war: Willem Malgo (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Mario Patrone von Schinznach Bad erhielt in der 52. Minute die gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Schinznach Bad den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 32 Tore in zehn Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.9 Toren pro Match.

Schinznach Bad machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 15 Punkten auf Rang 6. Für Schinznach Bad ist es der dritte Sieg in Serie.

Schinznach Bad tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Juventina Wettingen an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 4. Juni statt (18.30 Uhr, Sportplatz Schachen, Schinznach).

Für Merenschwand hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 4. Für Merenschwand war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Merenschwand zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Brugg 2. Diese Begegnung findet am 3. Juni statt (20.00 Uhr, Schulanlage, Merenschwand, Merenschwand).

Telegramm: FC Schinznach Bad - FC Merenschwand 1 5:1 (4:0) - Sportplatz Schachen, Schinznach – Tore: 1. Nrec Nikolla 1:0. 14. Markelian Gjomarkaj 2:0. 21. Elpidio Cristofaro 3:0. 30. Nicola Pruijs 4:0. 66. Markelian Gjomarkaj 5:0. 72. Willem Malgo 5:1. – Schinznach Bad: Sinan Cizenoglu, Mario Patrone, Janek Lang, Nicola Pruijs, Markelian Gjomarkaj, Giorgio Cariati, Nico Häusermann, Cipriano Nugara, Giuseppe Ambrosio, Nrec Nikolla, Elpidio Cristofaro. – Merenschwand: Luca Lienhard, Marco Pasquarelli, Damian Biderbost, Simon Bächler, Jeremias Bächler, Damian Stöckli, Andrin Tischhauser, David Schumacher, Robin Schoch, Willem Malgo, Jan Heggli. – Verwarnungen: 52. Mario Patrone.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.05.2022 12:13 Uhr.