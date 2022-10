4. Liga, Gruppe 4 Schinznach Bad setzt Siegesserie auch gegen Klingnau fort Schinznach Bad reiht Sieg an Sieg: Gegen Klingnau hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:2 16.10.2022, 21.32 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Schinznach Bad: Elpidio Cristofaro brachte seine Mannschaft in der 1. Minute 1:0 in Führung. In der 10. Minute baute Antonio Bujchevski den Vorsprung für Schinznach Bad auf zwei Tore aus (2:0). Ivan Battista baute in der 43. Minute die Führung für Schinznach Bad weiter aus (3:0).

Leotrim Shabani verkürzte in der 63. Minute den Rückstand von Klingnau auf 1:3. Antonio Bujchevski baute in der 67. Minute die Führung für Schinznach Bad weiter aus (4:1). Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Leotrim Shabani in der 77. Minute für Klingnau auf 2:4.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Elpidio Cristofaro von Schinznach Bad erhielt in der 49. Minute die gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Klingnau ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 37 Tore in elf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.4 Toren pro Spiel (Rang 11).

Schinznach Bad machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 7. Für Schinznach Bad ist es der dritte Sieg in Serie.

Schinznach Bad tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von SV Würenlos an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Tägerhard, Würenlos).

Mit der Niederlage rückt Klingnau in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit zwölf Punkten neu Platz 9. Für Klingnau war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Klingnau spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Döttingen (Platz 6). Das Spiel findet am 21. Oktober statt (20.00 Uhr, Aarebrücke, Kleindöttingen).

Telegramm: FC Klingnau 2 - FC Schinznach Bad 2:4 (0:3) - Sportplatz Grie, Klingnau – Tore: 1. Elpidio Cristofaro 0:1. 10. Antonio Bujchevski 0:2. 43. Ivan Battista 0:3. 63. Leotrim Shabani 1:3. 67. Antonio Bujchevski 1:4. 77. Leotrim Shabani 2:4. – Klingnau: Levin Cardella, Gentian Bajrami, Durim Beciraj, Kevin Leonardo Dias Tavares, Vithurshan Pakeerathan, Jannik Hauenstein, Adrian Valiselos Gomes, Michel Baumgartner, Besmir Suka, Ziar Alshekhani, Leutrim Aliaj. – Schinznach Bad: Blagoj Mihailovski, Kevin Vogelsang, Dzenis Hajrovic, Federico Di Nicola, Fabio Rondinelli, Jonas Lüscher, Ivan Battista, Nico Häusermann, Joël Rauber, Elpidio Cristofaro, Antonio Bujchevski. – Verwarnungen: 49. Elpidio Cristofaro.

