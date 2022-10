4. Liga, Gruppe 3 Sarmenstorf und Muri spielen unentschieden Im Spiel zwischen Sarmenstorf und Muri hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3. 29.10.2022, 23.03 Uhr

Beide Teams gingen im Spiel einmal in Führung. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Muri in der 80. Minute.

Sarmenstorf war zwischenzeitlich mit 3:1 (70. Minute) in Führung, konnte den Vorsprung aber nicht über die Runden bringen.

In der 50. Minute erzielte Frank Hegi für Sarmenstorf die 2:1-Führung. Sarmenstorf baute die Führung in der 70. Minute (Timo Joller) weiter aus (3:1). Per Penalty traf Matthias Frick in der 74. Minute für Muri zum Anschlusstreffer (2:.) bis zum Ausgleich durch Muri dauerte es nicht lange: Joel Moser traf in der 80. Minute zum 3:3. Für ihn war es das zweite Tor des Spiels.

Auch Muri war im Spiel zeitweise vorne gelegen, nämlich 1:0 (7. Minute).

Bei Sarmenstorf erhielten Craig Moser (41.), Steven Widmer (55.) und Can Arseven (73.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Muri für Tobias Stutzer (27.) und Noah Köchli (68.).

Sarmenstorf rückt mit dem Unentschieden in der Tabelle nach vorne:

15 Punkte bedeuten Rang 9.

Das ist eine Verbesserung um einen Platz.

Sarmenstorf hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Sarmenstorf ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Muri hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 5. Muri hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Muri geht es daheim gegen FC Merenschwand 1a (Platz 10) weiter. Die Partie findet am 7. November statt (20.00 Uhr, Brühl, Muri AG).

Telegramm: FC Sarmenstorf 2b - FC Muri 2b 3:3 (1:1) - Bühlmoos, Sarmenstorf – Tore: 7. Joel Moser 0:1. 30. Craig Moser 1:1. 50. Frank Hegi 2:1. 70. Timo Joller 3:1. 74. Matthias Frick (Penalty) 3:2.80. Joel Moser 3:3. – Sarmenstorf: Stephan Meier, Marco Steiner, Alex Melliger, René Fischer, Can Arseven, Alain Ansermet, Craig Moser, Timo Joller, Frank Hegi, Kilian Erni, Steven Widmer. – Muri: Kevin Meyer, David Meyer, Dario Engel, Matthias Frick, Noah Köchli, Dimitri Etterlin, Patrik Räber, Tobias Stutzer, Livio Feuchter, Manuel Wild, Joel Moser. – Verwarnungen: 27. Tobias Stutzer, 41. Craig Moser, 55. Steven Widmer, 68. Noah Köchli, 73. Can Arseven.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

