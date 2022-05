2. Liga AFV Sarmenstorf stolpert gegen Küttigen Überraschung bei Küttigen gegen Sarmenstorf: Der Tabellenzwölfte (Küttigen) hat am Dienstag auswärts den Tabellendritten 3:1 besiegt. 04.05.2022, 08.55 Uhr

(chm)

Alain Schultz eröffnete in der 34. Minute das Skore, als er für Sarmenstorf das 1:0 markierte. Küttigen glich in der 43. Minute durch Etienne Michot aus. Tomislav Bajo erzielte in der 72. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Küttigen. Der gleiche Tomislav Bajo war in der 91. Minute auch für das 3:1 für Küttigen verantwortlich.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Sarmenstorf gab es vier gelbe Karten. Bei Küttigen erhielten Elmin Osmanovic (51.) und Janis Christ (83.) eine gelbe Karte.

In der Regel kassiert Sarmenstorf nicht so viele Tore wie gegen Küttigen. Das Team kassiert im Schnitt 1.4 Tore pro Partie (Rang 1).

Küttigen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 27 Punkten auf Rang 12. Küttigen hat bisher achtmal gewonnen, zwölfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Küttigen geht es in einem Heimspiel gegen FC Niederwil (Platz 14) weiter. Die Partie findet am Samstag (7. Mai) statt (18.00 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Für Sarmenstorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 46 Punkten auf Rang 3. Sarmenstorf hat bisher 14mal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Sarmenstorf geht es auswärts gegen FC Menzo Reinach (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (7. Mai) (18.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Telegramm: FC Sarmenstorf - FC Küttigen 1:3 (1:1) - Bühlmoos, Sarmenstorf – Tore: 34. Alain Schultz 1:0. 43. Etienne Michot 1:1. 72. Tomislav Bajo 1:2. 91. Tomislav Bajo 1:3. – Sarmenstorf: Elia Koch, Pascal Lindenmann, Philipp Strebel, Jeremy Iten, Jonas Furrer, Fabian Burkard, Denis Dubler, Alain Schultz, Markus Wyss, Michael Rupp, Fabio Huber. – Küttigen: Severin Wieland, Noel Walpoth, Tomislav Bajo, Janis Christ, Fabian Geissberger, Etienne Michot, Jan Rossi, Gaetano Melfa, Silvan Otto, Elmin Osmanovic, Patrick Russel Grogg. – Verwarnungen: 51. Elmin Osmanovic, 64. Jeremy Iten, 76. Alain Schultz, 79. Denis Dubler, 83. Janis Christ, 89. Markus Wyss.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.05.2022 08:45 Uhr.