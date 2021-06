2. Liga AFV Sarmenstorf setzt Siegesserie auch gegen Rothrist fort Sarmenstorf setzt seine Siegesserie auch gegen Rothrist fort. Das 3:2 zuhause am Freitag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge. 27.06.2021, 08.30 Uhr

(chm)

Rothrist ging zunächst in Führung, als Michael Koch in der 4. Minute traf. Dann glich aber Dominic Hunkeler (47.) für Sarmenstorf aus. Alain Schultz in der 59. Minute und Fabio Huber in der 65. Minute brachten Sarmenstorf sodann 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Rothrist noch auf 2:3 heran. Blerim Bekteshi war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 80. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Sarmenstorf gab es fünf gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Rothrist, nämlich für Michael Koch (87.).

Sarmenstorf machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 21 Punkten auf Rang 7. Sarmenstorf hat bisher siebenmal gewonnen und siebenmal verloren.

Für Sarmenstorf ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Rothrist verharrt nach der Niederlage auf dem 15. Und damit letzten Platz. Rothrist hat bisher zweimal gewonnen, siebenmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Telegramm: FC Sarmenstorf - FC Rothrist 3:2 (0:1) - Bühlmoos, Sarmenstorf – Tore: 4. Michael Koch 0:1. 47. Dominic Hunkeler 1:1. 59. Alain Schultz 2:1. 65. Fabio Huber 3:1. 80. Blerim Bekteshi 3:2. – Sarmenstorf: Silvan Sigg, Fabian Winkler, Philipp Strebel, Markus Wyss, Samuel Furrer, Yannick Moser, Michael Stutz, Alain Schultz, Denis Dubler, Fabio Huber, Dominic Hunkeler. – Rothrist: Kay Trost, Bastian Schneeberger, Emir Sinanovic, Blerim Bekteshi, Alessio Falzarano, Patrik Dibrani, Leart Metaj, Samuel Fernandes Da Silva, Avni Halimi, Michele Scioscia, Michael Koch. – Verwarnungen: 12. Philipp Strebel, 40. Michael Stutz, 53. Alain Schultz, 60. Yannick Moser, 85. Markus Wyss, 87. Michael Koch.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga AFV: FC Gränichen - FC Lenzburg 0:4, FC Kölliken - FC Suhr 2:6, FC Sarmenstorf - FC Rothrist 3:2, FC Fislisbach - FC Oftringen 5:3, FC Mutschellen - FC Othmarsingen 0:0, FC Wohlen 2 - FC Gontenschwil 1:3, FC Niederwil - FC Wettingen 2:2

Tabelle: 1. FC Mutschellen 14 Spiele/28 Punkte (31:19). 2. FC Suhr 14/27 (45:24), 3. FC Wettingen 14/24 (29:24), 4. FC Niederwil 14/23 (32:29), 5. FC Fislisbach 14/22 (27:26), 6. FC Schönenwerd-Niedergösgen 14/22 (39:24), 7. FC Sarmenstorf 14/21 (29:27), 8. FC Wohlen 2 14/20 (27:26), 9. FC Oftringen 14/18 (28:40), 10. FC Gränichen 14/17 (28:34), 11. FC Lenzburg 14/16 (20:23), 12. FC Gontenschwil 14/16 (27:26), 13. FC Kölliken 14/14 (31:44), 14. FC Othmarsingen 14/13 (24:43), 15. FC Rothrist 14/11 (21:29).

