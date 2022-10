2. Liga AFV Sarmenstorf setzt Siegesserie auch gegen Brugg fort Sarmenstorf setzt seine Siegesserie auch gegen Brugg fort. Das 4:2 auswärts am Samstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Serie. 02.10.2022, 15.47 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Sarmenstorf: Fabio Huber brachte seine Mannschaft in der 20. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand stellte Stefan Jovanovic durch seinen Treffer für Brugg in der 29. Minute her. In der 41. Minute schoss Markus Wyss Sarmenstorf mittels Elfmeter in Führung (2:1).

Sarmenstorf baute die Führung in der 44. Minute (Michael Stutz) weiter aus (3:1). In der 57. Minute gelang Brugg (Robin Vogel) der Anschlusstreffer (2:3). In der 78. Minute sorgte Fabio Huber für den Schlusspunkt: er traf zum 4:2 für Sarmenstorf.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Brugg gab es vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Sarmenstorf für Pascal Lindenmann (64.) und Denis Dubler (84.).

In seiner Gruppe hat Sarmenstorf den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 29 Tore in acht Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.2 Toren pro Match.

Zahlreiche Gegentore sind für Brugg ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3.7 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach neun Spielen, in denen die Defensive 33 Tore hinnehmen musste (Rang 13).

Keine Änderung in der Tabelle für Sarmenstorf: Mit 22 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Sarmenstorf ist es der fünfte Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Sarmenstorf zuhause mit FC Baden 1897 2 (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 7. Oktober statt (20.15 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Für Brugg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 11. Für Brugg war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Auf Brugg wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das zehntplatzierte Team FC Fislisbach, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 7. Oktober statt (20.00 Uhr, Esp, Fislisbach).

Telegramm: FC Brugg - FC Sarmenstorf 2:4 (1:3) - Stadion Au, Brugg – Tore: 20. Fabio Huber 0:1. 29. Stefan Jovanovic 1:1. 41. Markus Wyss (Penalty) 1:2.44. Michael Stutz 1:3. 57. Robin Vogel 2:3. 78. Fabio Huber 2:4. – Brugg: Yves Schönenberger, Lars Schwarz, Fabio Berz, Stefan Jovanovic, Pascal Schuler, Rico Schönenberger, Cédric Zürcher, Sven Schönenberger, Robin Vogel, Jonas Schmidt, Malsor Osmani. – Sarmenstorf: Silvan Sigg, Markus Wyss, Pascal Lindenmann, Fabian Burkard, Fabian Winkler, Denis Dubler, Michael Iloski, Michael Rupp, Raphael Buchmann, Michael Stutz, Fabio Huber. – Verwarnungen: 32. Fabio Berz, 34. Rico Schönenberger, 49. Mert Dagli, 64. Pascal Lindenmann, 80. Robin Vogel, 84. Denis Dubler.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2022 15:44 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.