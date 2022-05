2. Liga AFV Sarmenstorf mit drei Punkten auswärts gegen Menzo Reinach Sarmenstorf behielt im Spiel gegen Menzo Reinach am 09.05.2022, 11.16 Uhr

(chm)

Samstag

auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:2.

Den Auftakt machte Fabio Huber, der in der 15. Minute für Sarmenstorf zum 1:0 traf. Zum Ausgleich für Menzo Reinach traf Markus Wyss in der 26. Minute. Allerdings war es ein Eigentor. Markus Wyss war es auch, der in der 42. Minute die 2:1-Führung für Sarmenstorf herstellte.

Fabio Huber erhöhte in der 47. Minute zur 3:1-Führung für Sarmenstorf. Altin Gashi brachte Menzo Reinach in der 77. Minute auf ein Tor heran. Das 2:3 blieb aber der Schlussstand.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Menzo Reinach erhielten Avni Hasanramaj (44.) und Altin Gashi (45.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Sarmenstorf, Denis Dubler (50.) kassierte sie.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.6 Toren pro Spiel ist Sarmenstorf bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg rückt Sarmenstorf um einen Platz nach vorne. 49 Punkte bedeuten Rang 2. Für Sarmenstorf ist es bereits der 15. Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zehnmal zuhause und fünfmal auswärts gewonnen. Vier Spiele von Sarmenstorf gingen unentschieden aus.

Sarmenstorf spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Suhr (Platz 6). Das Spiel findet am 13. Mai statt (20.15 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Nach der Niederlage büsst Menzo Reinach einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 34 Punkten auf Rang 9. Für Menzo Reinach war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Für Menzo Reinach geht es auf fremdem Terrain gegen FC Fislisbach (Platz 11) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (10. Mai) (20.00 Uhr, Esp, Fislisbach).

Telegramm: FC Menzo Reinach - FC Sarmenstorf 2:3 (1:2) - Fluckmatt, Menziken AG – Tore: 15. Fabio Huber 0:1. 26. Eigentor (Markus Wyss) 1:1.42. Markus Wyss 1:2. 47. Fabio Huber 1:3. 77. Altin Gashi 2:3. – Menzo Reinach: Dardan Neziri, Flakron Lokaj, Avni Hasanramaj, Florin Hasanaj, Eddy Luongo, Durim Racaj, Albert Rudaj, Damian Pignatelli, Burim Hasanramaj, Altin Gashi, Patriot Haliti. – Sarmenstorf: Elias Probst, Pascal Lindenmann, Philipp Strebel, Fabian Winkler, Michael Stutz, Markus Wyss, Fabian Stutz, Denis Dubler, Michael Rupp, Alain Schultz, Fabio Huber. – Verwarnungen: 44. Avni Hasanramaj, 45. Altin Gashi, 50. Denis Dubler.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.05.2022 11:13 Uhr.