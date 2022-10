4. Liga, Gruppe 2 Sarmenstorf mit Auswärtserfolg bei Menzo Reinach – Entscheidung in der Schlussminute Sarmenstorf behielt im Spiel gegen Menzo Reinach am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1. 30.10.2022, 23.38 Uhr

(chm)

Sarmenstorf geriet zunächst in Rückstand, als Faton Ramadani in der 49. Minute die zwischenzeitliche Führung für Menzo Reinach gelang. In der 80. Minute glich Sarmenstorf jedoch aus und ging in der 96. Minute in Führung. Torschützen waren Riccardo Caggiano und Marco Wietlisbach.

Gelbe Karten gab es bei Sarmenstorf für Leandro Barone (65.) und Nicola Mongelli (66.). Bei Menzo Reinach erhielten Faton Ramadani (34.) und Leo Nuhi (55.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Sarmenstorf zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.7 Tore pro Partie (Rang 1).

Sarmenstorf rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 20 Punkte bedeuten Rang 7. Sarmenstorf hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Sarmenstorf ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Mit der Niederlage rückt Menzo Reinach in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit zwölf Punkten neu Platz 10. Für Menzo Reinach ist es bereits die siebte Niederlage der laufenden Saison. Drei Spiele von Menzo Reinach gingen unentschieden aus.

Für Menzo Reinach ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Menzo Reinach 2 - FC Sarmenstorf 2a 1:2 (0:0) - Fluckmatt, Menziken AG – Tore: 49. Faton Ramadani 1:0. 80. Riccardo Caggiano 1:1. 96. Marco Wietlisbach 1:2. – Menzo Reinach: Can Tan, Leo Nuhi, Muhamed Rexhepi, Mevludin Kadriu, Ilmir Zeqiri, Tedros Kewaja, Ergin Murati, Besart Shala, Nuhi Gentjan, Faton Ramadani, Edon Ramadani. – Sarmenstorf: Dominik Fuchs, Noel Wyss, Marco Wietlisbach, Yared Wasem, Nicola Mongelli, Fabio Gurtner, Luca Meier, Leandro Barone, Joel Scheuber, Raniero Schmidli, Riccardo Caggiano. – Verwarnungen: 34. Faton Ramadani, 55. Leo Nuhi, 65. Leandro Barone, 66. Nicola Mongelli.

Datenstand: 31.10.2022 00:36 Uhr.

