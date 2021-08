2. Liga AFV Sarmenstorf gewinnt klar gegen Gontenschwil Das 5:0 auswärts gegen Gontenschwil ist der zweite Sieg im zweiten Spiel für Sarmenstorf. 23.08.2021, 00.42 Uhr

Fabio Huber erzielte in der 14. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Sarmenstorf. Alain Schultz sorgte in der 29. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Sarmenstorf. Sarmenstorf erhöhte in der 43. Minute seine Führung durch Philipp Strebel weiter auf 3:0.

Sarmenstorf erhöhte in der 67. Minute seine Führung durch Michael Stutz weiter auf 4:0. Pascal Lindenmann schoss das 5:0 (80. Minute) für Sarmenstorf und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Sarmenstorf liegt nach Spiel 2 mit sechs Punkten auf Rang 3. Für Sarmenstorf geht es in einem Heimspiel gegen FC Schönenwerd-Niedergösgen weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (18.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

In der Tabelle steht Gontenschwil nach dem zweiten Spiel auf Rang 7 (drei Punkte). Gontenschwil spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Fislisbach. Das Spiel findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Esp, Fislisbach).

Telegramm: FC Gontenschwil - FC Sarmenstorf 0:5 (0:3) - PAMO Neumättli, Gontenschwil – Tore: 14. Fabio Huber 0:1. 29. Alain Schultz 0:2. 43. Philipp Strebel 0:3. 67. Michael Stutz 0:4. 80. Pascal Lindenmann 0:5. – Gontenschwil: Deniz Yilmaz, Dominic Pingiotti, Claudio Schüttel, Abdullah Naserizadeh, Basil Ulmann, Sandro Zürcher, Roman Holenstein, Simon Hirt, Rafael Eglauf, Franjo Bajo, Michael Meier. – Sarmenstorf: Silvan Sigg, Philipp Strebel, Fabian Burkard, Jeremy Iten, Markus Dubler, Denis Dubler, Pascal Lindenmann, Michael Rupp, Michael Stutz, Alain Schultz, Fabio Huber. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga AFV: FC Lenzburg - FC Wettingen 3:1, FC Kölliken - FC Fislisbach 3:5, FC Schönenwerd-Niedergösgen - FC Niederwil 3:0, FC Oftringen - FC Suhr 4:3, FC Brugg - FC Küttigen 1:0, FC Gontenschwil - FC Sarmenstorf 0:5, FC Gränichen - FC Menzo Reinach 1:2

Tabelle: 1. FC Brugg 2 Spiele/6 Punkte (5:2). 2. FC Oftringen 2/6 (7:4), 3. FC Sarmenstorf 2/6 (11:1), 4. FC Fislisbach 2/6 (9:4), 5. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2/4 (4:1), 6. FC Windisch 2/4 (4:2), 7. FC Gontenschwil 2/3 (3:5), 8. FC Wettingen 2/3 (4:3), 9. FC Menzo Reinach 2/3 (4:5), 10. FC Suhr 2/3 (9:4), 11. FC Lenzburg 2/3 (4:5), 12. FC Niederwil 2/0 (0:6), 13. FC Gränichen 2/0 (1:5), 14. FC Kölliken 2/0 (4:11), 15. FC Wohlen 2 2/0 (1:9), 16. FC Küttigen 2/0 (1:4).

