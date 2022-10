4. Liga, Gruppe 3 Rupperswil verliert gegen Seriensieger Liria – Aid Murati entscheidet Spiel Liria setzt seine Siegesserie auch gegen Rupperswil fort. Das 5:4 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 17.10.2022, 00.13 Uhr

(chm)

Rupperswil erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Noah Izzo ging das Team in der 11. Minute in Führung. Der Ausgleich für Liria fiel in der 12. Minute (Aid Murati).

Danach drehte Liria auf. Das Team schoss ab der 16. Minute noch vier weitere Tore, während Rupperswil noch drei Treffer gelangen (zum 2:4 (33. Minute), 3:4 (36. Minute) und 4:4 (42. Minute)). Der Endstand lautete 5:4.

Die Torschützen für Liria waren: Perparim Jakupi (2 Treffer), Aid Murati (2 Treffer) und Ervin Ilazaj (1 Treffer). Bei Rupperswil schoss Noah Izzo gleich zwei Tore. Die weiteren Torschützen für Rupperswil waren: Raphael Aeberhard (1 Treffer) und David Hediger (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Manuell Spaqi von Liria erhielt in der 85. Minute die gelbe Karte.

Die Abwehr von Rupperswil kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3 Tore pro Partie (Rang 11).

Liria machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 17 Punkten auf Rang 5. Liria hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Liria geht es zuhause gegen FC Falke Lupfig (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 23. Oktober (14.30 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Für Rupperswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 12. Für Rupperswil ist es bereits die siebte Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Rupperswil ging unentschieden aus.

Im nächsten Spiel kriegt es Rupperswil zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Niederwil 2 (Platz 11) zu tun. Das Spiel findet am 22. Oktober statt (19.00 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Telegramm: FC Rupperswil 2 - KF Liria 4:5 (4:4) - Stockhard Rupperswil, – Tore: 11. Noah Izzo 1:0. 12. Aid Murati 1:1. 16. Ervin Ilazaj 1:2. 18. Perparim Jakupi 1:3. 21. Perparim Jakupi 1:4. 33. Noah Izzo (Penalty) 2:4.36. Raphael Aeberhard 3:4. 42. David Hediger 4:4. 63. Aid Murati 4:5. – Rupperswil: Sven Aegerter, Marvin Fuchs, Ennio Cipriano, Stefano Blatter, Noah Izzo, Uros Pavlovic, Roger Häfliger, Loïc Schnyder, David Hediger, Denis Haliti, Raphael Aeberhard. – Liria: André Iten, Albin Gjuraj, Enis Gjuraj, Edion Cikaqi, Markelian Gjomarkaj, Ervin Ilazaj, Herbert Izidoro, Leotrim Rashiti, Mergim Rashiti, Atdhe Hasanramaj, Aid Murati. – Verwarnungen: 85. Manuell Spaqi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.10.2022 00:51 Uhr.

