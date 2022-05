3. Liga, Gruppe 1 Rupperswil und Othmarsingen teilen sich Punkte Im Spiel zwischen Rupperswil und Othmarsingen hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3. 08.05.2022, 07.32 Uhr

Beide Teams gingen im Spiel einmal in Führung. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Othmarsingen in der 75. Minute.

Othmarsingen war zwar zeitweise mit 2:0 (42. Minute) in Führung, doch Rupperswil holte den Rückstand auf und ging selbst in Führung. Bis zum Ausgleich durch Othmarsingen dauerte es nicht lange: Gezim Zeqiraj traf in der 75. Minute zum 3:3. .

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Rupperswil für Claudio Ott (56.) und Stefano Blatter (77.). Keine einzige Karte erhielt Othmarsingen.

Nach dem Unentschieden verliert Rupperswil einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit 19 Punkten auf Rang 12. Rupperswil hat bisher fünfmal gewonnen, zwölfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Rupperswil auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Seon 1 (Platz 11) zu tun. Das Spiel findet am 13. Mai statt (20.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Für Othmarsingen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 26 Punkten auf Rang 8. Othmarsingen hat bisher siebenmal gewonnen, achtmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Othmarsingen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Seon 1 (Platz 11). Diese Begegnung findet am Dienstag (10. Mai) statt (20.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Telegramm: FC Rupperswil 1 - FC Othmarsingen 1 3:3 (1:2) - Stockhard Rupperswil, – Tore: 41. Marcel Villiger 0:1. 42. Dölf Bieri 0:2. 45. Dominik Schaad 1:2. 48. Loris Raposo 2:2. 75. Florian Meier 3:2. 75. Gezim Zeqiraj 3:3. – Rupperswil: Matthias Fankhauser, Remo Bünzli, Jonathan Vontobel, Josia Lutz, Erion Rrafshi, Justin Brahimaj, Florian Meier, Luis Wyrsch, Gabriel Ganarin, Claudio Ott, Valdrin Dvorani. – Othmarsingen: Leeroy Schlatter, Leotrim Zukaj, Manuel Bürgisser, Marcel Villiger, Mattia Beccarelli, Leandro Schatzmann, Albert Pjetri, Manuel König, Dölf Bieri, Vito Algaria, Gezim Zeqiraj. – Verwarnungen: 56. Claudio Ott, 77. Stefano Blatter.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Datenstand: 08.05.2022 07:29 Uhr.