4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde Rupperswil sorgt bei Schönenwerd-Niedergösgen für Überraschung Rupperswil hat am Freitag gegen Schönenwerd-Niedergösgen die Überraschung geschafft: Die zwölftplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das siebtklassierte Team 4:2. 30.04.2022, 14.49 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Manuel Dietiker in der 5. Minute. Er traf für Rupperswil zum 1:0. Mit seinem Tor in der 7. Minute brachte Jona Siwecki Rupperswil mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Rupperswil erhöhte in der 32. Minute seine Führung durch Daniele Pezzuto weiter auf 3:0.

Luca Lehmann verkürzte in der 56. Minute den Rückstand von Schönenwerd-Niedergösgen auf 1:3. Der Anschlusstreffer für Schönenwerd-Niedergösgen fiel nur sechs Minuten später. Erfolgreich war erneut Luca Lehmann. In der 78. Minute erhöhte Daniele Pezzuto auf 4:2 für Rupperswil.

Bei Schönenwerd-Niedergösgen sah Renzo Rettenmund (81.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Schönenwerd-Niedergösgen weitere vier gelbe Karten. Für Rupperswil gab es keine Karte.

In den bisherigen Spielen ist Rupperswil nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.5. Das bedeutet, dass Rupperswil die zehntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 6 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Rupperswil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit sechs Punkten auf Rang 9. Rupperswil hat bisher zweimal gewonnen und dreimal verloren.

Rupperswil spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Sarmenstorf 2a (Platz 4). Diese Begegnung findet am Dienstag (3. Mai) statt (20.15 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Nach der Niederlage büsst Schönenwerd-Niedergösgen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 8. Schönenwerd-Niedergösgen hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Schönenwerd-Niedergösgen verlor zudem erstmals zuhause.

Schönenwerd-Niedergösgen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Entfelden 2 (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am 6. Mai (20.15 Uhr, Sportplatz Feld, Schönenwerd).

Telegramm: FC Rupperswil 2 - FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b 4:2 (3:0) - Stockhard Rupperswil, – Tore: 5. Manuel Dietiker 1:0. 7. Jona Siwecki 2:0. 32. Daniele Pezzuto 3:0. 56. Luca Lehmann 3:1. 62. Luca Lehmann 3:2. 78. Daniele Pezzuto 4:2. – Rupperswil: Fabio Soncin, Claude Müller, Samuele Eufemia, Filip Rajic, Dominik Schaad, Stefano Blatter, Dominik Häfeli, Luigi Ciancio, Jona Siwecki, Daniele Pezzuto, Manuel Dietiker. – Schönenwerd-Niedergö: Kevin Brasser, Leonard Morina, Mato Adzaga, Darijo Topalovic, Elia Scheidegger, Sandro Schirosi, Manuel David Peralta Gonzalez, Luca Lehmann, Cédric Frei, Selim Shatrolli, Ferdinando Di Pasquale. – Verwarnungen: 9. Luca Lehmann, 35. Cédric Frei, 74. Renzo Rettenmund, 91. Mato Adzaga – Ausschluss: 81. Renzo Rettenmund.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

