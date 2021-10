3. Liga, Gruppe 1 - Rupperswil mit Auswärtserfolg bei Rohr

Challenge League Passend zum Ergebnis: Biedere Aarauer in der Einzelkritik, Bunjaku ist noch der Beste

Zwar beendet der FC Aarau gegen Kriens zum vierten Mal in Folge eine Partie ohne Gegentor. So schneiden in der Bewertung die Defensivspieler besser ab als die Offensive, die gegen das Schlusslicht erstaunlich harmlos agiert.